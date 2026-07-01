Mientras la selección Colombia prepara su partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Ghana, hay un personaje que ha logrado robarse parte de la atención sin haber disputado un solo minuto.

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(Ver también: Brujo africano “liberó” a Kane, tras partido con Ghana, para que vuelva a marcar en el Mundial)

Se trata de Nana Kwaku Bonsam, un sacerdote tradicional ghanés que asegura tener poderes para influir en los resultados de los partidos y que desde hace más de una década protagoniza una de las historias más llamativas que rodean al fútbol internacional.

Su presencia en el campeonato no ha pasado desapercibida. En varios encuentros de Ghana ha sido captado por las cámaras y sus declaraciones han alimentado todo tipo de comentarios entre los aficionados. Incluso, antes del compromiso frente a Inglaterra, aseguró que estaba actuando espiritualmente contra Harry Kane.

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El delantero británico desperdició una clara ocasión de gol en el empate sin anotaciones y, después del partido, el propio curandero afirmó que había decidido levantar el supuesto hechizo.

Pero ese no ha sido el único episodio que ha rodeado a la selección africana. En el triunfo contra Panamá, las redes sociales se inundaron con imágenes de un aficionado que esparcía un polvo sobre la tribuna poco antes del único gol del compromiso.

Días después, durante el duelo contra Croacia, la transmisión oficial volvió a enfocar a Bonsam justo cuando el VAR revisaba la acción que terminó validando el empate parcial de Ghana, una coincidencia que volvió a despertar todo tipo de teorías entre los seguidores del torneo.

🧙🏿‍♂️ El brujo de Ghana vuelve a ser protagonista del Mundial 🌎⚽ Nana Kwaku Bonsam, conocido por sus rituales y por lanzar polvo blanco en los estadios, vuelve a generar polémica tras asegurar que puede afectar el rendimiento de figuras como Cristiano Ronaldo y Harry Kane. Sin… pic.twitter.com/HBbG4fCYj1 — más+deportes (@webmasdeportes) June 25, 2026

Aunque para muchos se trata únicamente de supersticiones, el personaje lleva años construyendo esa fama. Su salto a la escena mundial ocurrió en Brasil 2014, cuando aseguró públicamente que había provocado los problemas físicos de Cristiano Ronaldo antes del partido entre Portugal y Ghana.

La realidad fue muy distinta: el cuerpo médico del atacante explicó que sufría una tendinitis en la rodilla y el portugués no solo jugó el encuentro, sino que además marcó uno de los goles del compromiso.

Detrás del llamativo nombre de Nana Kwaku Bonsam está Stephen Osei Mensah, un hombre nacido en la región de Ashanti, Ghana, en 1973. Su vida cambió durante la adolescencia luego de sobrevivir a una explosión de gas que le dejó graves quemaduras.

A partir de esa experiencia decidió abandonar el cristianismo y dedicarse a las prácticas espirituales tradicionales de su país.

El nombre con el que hoy es conocido también hace parte del personaje que construyó con el paso de los años. En Ghana, “Nana” es un tratamiento reservado para personas de respeto o autoridad, mientras que “Bonsam” significa “diablo” o “demonio”, un apelativo que adoptó para reforzar la imagen que lo ha convertido en una figura mediática.

Ahora, el siguiente capítulo de esa historia tendrá como protagonista a Colombia. La ‘Tricolor’, que avanzó a los dieciseisavos de final como líder invicta de su grupo tras superar, entre otros rivales, a Portugal, se medirá este 3 de julio con una selección de Ghana que clasificó como una de las mejores terceras del Mundial.

(Ver también: La insólita historia que rodea a Inglaterra: brujo ghanés dice haber embrujado a Harry Kane)

Más allá de las afirmaciones del sacerdote ghanés, el verdadero desenlace se definirá sobre el césped del Estadio Kansas City. Sin embargo, la sola presencia de Nana Kwaku Bonsam ha sido suficiente para que el encuentro tenga un ingrediente adicional que mezcla superstición, folclor y fútbol, una combinación que vuelve a poner al controvertido personaje en el centro de la conversación mundial.

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