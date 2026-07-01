Un video que se viralizó rápidamente en redes sociales ha despertado indignación entre aficionados al fútbol, luego de que en medio de las masivas celebraciones de hinchas mexicanos por la victoria 2-0 de su selección sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un hombre vestido con la camiseta de la Selección Colombia fuera agredido por un grupo de aficionados locales.

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El incidente ocurrió en la noche de este martes 30 de junio, luego de que México clasificara a octavos de final en el Estadio Azteca, poniendo fin a una larga espera de 40 años sin victorias en fases eliminatorias del Mundial.

Mientras miles de personas salían a las calles a festejar con cánticos, bailes y espuma, el ambiente de euforia derivó en violencia en una zona urbana nocturna, probablemente en Ciudad de México.

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En las imágenes, que circulan ampliamente en plataformas como X (Twitter), Instagram y TikTok, se ve a un hincha con la tricolor colombiana siendo insultado, acorralado y golpeado por varios mexicanos. El video muestra cómo la confrontación escaló rápidamente, con el aficionado colombiano intentando defenderse mientras es rodeado.

Acá, el video de lo sucedido:

⚽️ MUNDIAL 2026 | En los #EEUU 🇺🇸, también se armaron los golpes tras triunfo de la Selección Mexicana 🇲🇽 por su pase a octavos de final. De alguna forma un joven con la camiseta de la Selección #Colombia , se metió a una discusión y terminó siendo agredido por mexicanos.… pic.twitter.com/rRdRkeJzlb — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) July 1, 2026

Este no es el único episodio de tensión reportado tras el partido. Hinchas y periodistas ecuatorianos también denunciaron agresiones, incluyendo lanzamientos de vasos con cerveza y objetos durante transmisiones en vivo desde las inmediaciones del estadio.

Sin embargo, el caso del hincha colombiano ha llamado especialmente la atención por no existir una rivalidad histórica directa entre ambas selecciones en este contexto, lo que resalta cómo el exceso de alcohol y pasión descontrolada puede derivar en violencia gratuita.

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