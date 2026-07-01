Sebastián Beccacece confirmó su salida de la Selección de Ecuador luego de la eliminación frente a México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El entrenador argentino explicó que su contrato finalizaba con la participación de la ‘Tri’ en la Copa del Mundo y admitió que le hubiera gustado continuar al frente del proyecto. “No vamos a continuar, algo que me hubiese encantado porque fui feliz. Realmente creo que construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria”, afirmó en rueda de prensa.

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El técnico lamentó la derrota por 2-0 y aseguró que fue “un día y una noche triste, dolorosa para todo el pueblo ecuatoriano”. Además, destacó que el grupo de jugadores había despertado una gran ilusión entre los aficionados y reconoció que México fue superior, especialmente durante el primer tiempo. “El rival nos superó en la mitad de cancha, nos superó en el juego”, señaló, aunque consideró que la reacción mostrada en la segunda mitad merecía un mejor resultado.

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En su despedida, Beccacece agradeció el respaldo de sus dirigidos y recordó con emoción los últimos instantes compartidos en el camerino tras el partido. “No me hubiese gustado irme de acá, me hubiese gustado seguir un proceso“, expresó el estratega, quien aseguró que se marcha con el cariño, el respeto y la admiración de los futbolistas ecuatorianos después de su paso por la selección nacional.

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Bielsa renunció a la Selección de Uruguay

Marcelo Bielsa, por su parte, también dejó de ser el director técnico de la Selección de Uruguay luego de la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial de 2026. El entrenador argentino anunció su renuncia y asumió toda la responsabilidad por el fracaso deportivo, asegurando que no logró encontrar las respuestas necesarias para revertir el rendimiento del equipo durante el torneo.

En sus declaraciones, Bielsa reconoció que la despedida le genera un profundo dolor, pues tenía grandes expectativas cuando aceptó el proyecto. “Soy el responsable de esta decepción”, afirmó el estratega, quien también confesó sentirse en deuda con la afición uruguaya por no haber correspondido al respaldo recibido con una actuación a la altura de las circunstancias. “Siento que decepcioné a los aficionados”, agregó.

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El técnico hizo además una autocrítica sobre su gestión y admitió que los malos resultados terminaron opacando cualquier aspecto positivo de su ciclo al frente de Uruguay. Bielsa incluso reconoció que no logró conectar plenamente con el grupo de jugadores, aunque aclaró que esa situación no fue el único factor del fracaso. “No cautivé a los jugadores. No estaban cómodos conmigo. No me voy satisfecho. Hicimos lo imposible, me sentí acompañado en la búsqueda del objetivo y pasó lo que pasó”, concluyó el entrenador argentino.

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