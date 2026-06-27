En la noche de este viernes, 26 de junio, la Selección de Uruguay completó una de las mayores decepciones del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya que si bien no llegaba como favorito al título, sí al menos para avanzar en su grupo, recordando que estaba compitiendo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

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Sin embargo, el equipo de Marcelo Bielsa no pudo ganar ningún encuentro (perdió con España y empató con Arabia y Cabo Verde) por lo que quedó eliminado en primera ronda del campeonato.

Ante esto, mucho se especuló acerca de cómo iba a ser el regreso de los jugadores al país sudamericano, pero la realidad es que no hubo nada preparado porque todos fueron sorprendidos.

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De hecho, en redes sociales salió la noticia de que la Federación Uruguaya de Fútbol había suspendido un vuelo charter por este terrible resultado para que los jugadores regresaran en vuelos comerciales, pero esta entidad salió a desmentir la situación.

Por medio de un comunicado publicado en la página web, la Federación de ese país explicó: “El viaje de ida requirió un vuelo chárter exclusivo debido al volumen de la delegación (más de 150 personas) y la necesidad de trasladar más de 5.000 kg de equipaje y utilería”.

Pero para el de vuelta los planes, dicen ellos, siempre fueron diferentes: “Tal como estaba planificado desde el inicio, el trayecto de regreso nunca contempló la opción de vuelo charter debido a no conocer desde donde comenzaría el retorno”.

De hecho, agregó que varios jugadores ya regresaron a sus países de residencia, como España en el caso de Federico Valverde, pero los otros esperarán hasta este domingo para regresar, cada uno en vuelos comerciales diferentes.

Esto igual no deja de ser llamativo por parte de la Federación Uruguaya de Fútbol, ya que los jugadores suelen regresar todos juntos y ahí sí cada uno toma su camino, pero ante esta situación creyeron conveniente que eso no pasara.

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Cabe destacar que Uruguay es la única selección de la Conmebol que no clasificó a los dieciseisavos de final, puesto que Argentina, Colombia y Brasil lo hicieron en las dos primeras posiciones, y Paraguay y Ecuador hicieron lo propio como mejores terceros.

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