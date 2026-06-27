La Selección Colombia vuelve a las canchas en el Mundial 2026. Luego de las victorias sobre Uzbekistán y Congo, el combinado nacional afronta su tercer compromiso frente a Portugal en Miami, Estados Unidos, con el objetivo de sellar su clasificación como líder e invicto del Grupo K.

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(Vea también: Fifa no quiere errores y por eso puso a reconocido árbitro para el juego de Colombia vs. Portugal)

Pese a que la fórmula ganadora no se cambia, Néstor Lorenzo hizo algunos cambios para cuidar las amarillas y el tema físico. Además, terminar en el primer lugar de la zona podría representar un camino más favorable en las rondas de eliminación directa.

Y es que el entrenador argentino sigue apostándole a los jugadores que lo llevaron a disputar la final de la Copa América y a conseguir importantes victorias en las Eliminatorias y los amistosos previos al Mundial.

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Titular de Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

Los elegidos por Néstor Lorenzo para iniciar el compromiso son:

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a 🇵🇹 en su tercer partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/cXSCqLdwTF — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 27, 2026

C. Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Déiver Machado; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez (C), Luis Diaz; Jhon Córdoba

Se ve la continuidad de la estructura que le ha permitido a Colombia sumar dos victorias en igual número de presentaciones y llegar con confianza al duelo que definirá el liderato del grupo.

A qué hora es Colombia vs. Portugal

El compromiso se disputará este sábado 27 de junio, a partir de las 6:30 de la tarde (hora colombiana).

La ‘Tricolor’ intentará mantener su paso perfecto en el torneo y llegar fortalecida a los cruces de eliminación directa.

Dónde ver Colombia vs. Portugal

El partido tendrá transmisión por Canal Caracol, Canal RCN, DirecTV y Disney+. Además, los aficionados podrán seguir la reacción y el análisis del encuentro junto a Las Narratones y La Despachada, de Pulzo Deportes.

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