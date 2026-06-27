La fase de grupos del Mundial 2026 entró en su recta final con la definición de las zonas G, H e I, lo que permitió confirmar nueve enfrentamientos de los dieciseisavos de final. A falta de conocer el desenlace de los grupos J, K y L, el cuadro de la primera ronda eliminatoria comienza a tomar forma con varios duelos de alto nivel.

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(Vea también: Así quedó tabla de posiciones del grupo G con goleada de Bélgica; Irán casi da sorpresa)

Los resultados de la última jornada modificaron parte de las llaves y dejaron definidos nueve compromisos, mientras que los siete restantes dependerán de los equipos que logren avanzar desde las últimas zonas de la fase de grupos.

El nuevo formato del Mundial, con 48 selecciones, permite el avance de los dos primeros de cada grupo y de los ocho mejores terceros. En total, 32 equipos disputarán los dieciseisavos de final, una ronda que se jugará por primera vez en la historia del torneo.

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Según la actualización de la Fifa, estos son los nueve enfrentamientos ya definidos:

Sudáfrica vs. Canadá – domingo 28 de junio , en Los Ángeles .

Brasil vs. Japón – lunes 29 de junio , en Houston .

Alemania vs. Paraguay – lunes 29 de junio , en Boston .

Países Bajos vs. Marruecos – lunes 29 de junio , en Monterrey .

Costa de Marfil vs. Noruega – martes 30 de junio , en Dallas .

Francia vs. Suecia – martes 30 de junio , en Nueva Jersey .

Estados Unidos vs. Bosnia – miércoles 1 de julio , en Santa Clara .

Australia vs. Egipto – viernes 3 de julio , en Dallas .

Argentina vs. Cabo Verde – viernes 3 de julio, en Miami.

Los otros siete cruces quedarán definidos una vez concluyan los grupos J, K y L hoy sábado 27 de junio. Por su parte, Colombia enfrenta a Portugal en búsqueda de ratificar su liderato del grupo y conocerá contra quién se enfrentará este sábado.

🏆⚽ ¡Siguen confirmándose los cruces de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️! Estos son los duelos ya definidos de la fase eliminatoria: 🇨🇦 Canadá 🆚 🇿🇦 Sudáfrica – 28 de junio

🇧🇷 Brasil 🆚 🇯🇵 Japón – 29 de junio

🇩🇪 Alemania 🆚 🇵🇾 Paraguay – 29 de… pic.twitter.com/zwbF8OfOIf — Win Sports (@WinSportsTV) June 27, 2026

Con el inicio de los dieciseisavos programado para el 28 de junio y el cierre el 3 de julio, el Mundial 2026 dará paso a su primera ronda de eliminación directa, en la que cualquier derrota significará la despedida del torneo.

Resultados del viernes 26 de junio en el Mundial 2026

La jornada del viernes 26 de junio dejó definidas las posiciones de los grupos G, H e I, además de confirmar nueve enfrentamientos para los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En el grupo G, Bélgica goleó 5-1 a Nueva Zelanda y Egipto empató 1-1 con Irán, resultados que les permitieron avanzar como primero y segundo de la zona, respectivamente.

En el grupo H, España derrotó 1-0 a Uruguay, mientras que Cabo Verde igualó 0-0 con Arabia Saudita. Con esos marcadores, los españoles aseguraron el liderato del grupo y la selección caboverdiana selló una histórica clasificación a la fase eliminatoria en su primera participación mundialista.

Por su parte, el grupo I terminó con el triunfo de Francia por 4-1 sobre Noruega, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de la zona. En el otro compromiso, Senegal goleó 5-0 a Irak y mantuvo vivas sus opciones de avanzar entre los mejores terceros del torneo.