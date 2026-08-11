Por: Caracol TV

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El departamento del Chocó, situado en el occidente de Colombia, fue el epicentro del potente terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado lunes en horas de la mañana. En medio de la emergencia, Jhon Arias, futbolista oriundo de la región y jugador del club Palmeiras de Brasil, se destacó al pronunciar un emotivo mensaje de solidaridad y apoyo hacia sus paisanos, quienes se vieron directamente afectados por la magnitud del sismo. De acuerdo con Noticias Caracol, Arias hizo público un video en redes sociales donde expresó su respaldo y anunció ayuda concreta para atender la crisis.

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Durante el video, que rápidamente se difundió entre usuarios de diversas plataformas, Jhon Arias apareció junto a su esposa, Alejandra Ayala. Allí, el futbolista reiteró su compromiso con la comunidad chocoana, enfatizando el difícil contexto tras el terremoto: "Queremos reiterar nuestro apoyo a todo el pueblo colombiano, en especial a esas regiones que se vieron afectadas por el gran sismo presentado en nuestro país. Estamos hablando a título personal de nuestra región del Chocó, que fue epicentro de la magnitud y una de las regiones más afectadas del país", expresó Arias Andrade. El deportista subrayó la disposición de ayudar en todo lo posible y compartió un mensaje de ánimo para quienes enfrentan momentos de incertidumbre, miedo y desesperación.

En el mismo comunicado visual, Arias insistió en la importancia de la unidad y la fe en Dios para superar la adversidad. Además, anunció la llegada inmediata de un avión privado a Quibdó, capital del Chocó, con profesionales de la salud e insumos médicos. Estos recursos, financiados con fondos propios, buscan aliviar la situación sanitaria derivada del desastre natural, de acuerdo con información de Noticias Caracol. Arias agregó: "Hemos disponibilizado de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales de la salud y cargados de insumos médicos para tratar de aliviar todas las circunstancias de salud en nuestra región".

Por su parte, Alejandra Ayala, esposa del futbolista y colombiana, invitó a la ciudadanía a sumarse a la causa a través de donaciones, indicando la apertura de cuentas en Colombia y Brasil para facilitar el apoyo económico. En sus palabras, "es momento de apoyarnos. Necesitamos que nos ayuden a ayudar", enfatizó. Este gesto solidario ha sido ampliamente elogiado en redes sociales, según reporta Noticias Caracol, recibiendo muestras de agradecimiento de periodistas, aficionados al fútbol y seguidores de la Selección Colombia, quienes valoraron la actitud de Jhon Arias y su familia en estos momentos de angustia nacional.

¿Cómo ayudó Jhon Arias al Chocó después del terremoto?

Jhon Arias envió un mensaje de apoyo e hizo públicos sus esfuerzos para asistir a los afectados por el terremoto en el Chocó. Según Noticias Caracol, dispuso un avión privado cargado con insumos médicos y personal especializado, que viajará a Quibdó, y promovió campañas de donación abiertas en Colombia y Brasil junto a su esposa.

¿Por qué fue importante la ayuda de Jhon Arias en la emergencia del Chocó?

La ayuda ofrecida por Jhon Arias fue relevante porque, además de aportar recursos médicos cruciales en un momento de alta emergencia, también movilizó apoyo social y económico, impulsando la solidaridad y el sentido de unidad nacional. Su intervención fue reconocida y celebrada en redes sociales, según Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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