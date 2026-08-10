Por: Gol Caracol

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La edición 67 de la Copa Libertadores retoma su acción luego de una pausa por el Mundial, y lo hace con unos octavos de final que prometen emociones intensas. Siete equipos que ya han levantado el trofeo y nueve clubes que sueñan con su primera consagración entran en pugna por avanzar a los cuartos de final, en busca de un lugar en la gran final pactada para el 28 de noviembre en Montevideo, según destaca Noticias Caracol. El único representante colombiano es Deportes Tolima, que buscará sorprender en este exigente escenario continental.

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Entre los clubes que lideran la competencia, Fluminense, Estudiantes de La Plata, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Liga de Quito y Corinthians se perfilan como candidatos, debido a su historia y peso futbolístico. Junto a ellos, equipos como Independiente Rivadavia, Universidad Católica, Deportes Tolima, Independiente del Valle, Platense, Coquimbo Unido, Cerro Porteño, Mirassol y Rosario Central mantienen vivas sus ilusiones. De acuerdo con los datos reportados por Noticias Caracol, la Copa ya suma 126 partidos disputados, con 276 goles anotados para un promedio de 2,19 por juego. Una vez más, los clubes brasileños, con cinco representantes en esta fase, ratifican su favoritismo para llevarse el trofeo más codiciado del fútbol sudamericano.

Un hecho inédito en esta edición, reseñado por Noticias Caracol, es la presencia de tres equipos debutantes en los octavos de final. Destaca el caso de Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, que sorprendió al liderar su grupo con un margen considerable sobre Fluminense, gracias al protagonismo goleador del paraguayo Álex Arce, máximo artillero del certamen con ocho tantos. No obstante, sufrió la baja del colombiano Sebastián Villa, quien regresó a Boca Juniors tras anotar tres goles en la fase de grupos.

Platense también dio la nota al avanzar como segundo de su grupo, respaldado por el desempeño de figuras como Franco Zapiola, Guido Mainero e Ignacio Vásquez. Tras un mal arranque en su torneo local, dieron un golpe de timón al contratar nuevamente a Martín Palermo como técnico. Mirassol, el tercer debutante, demostró regularidad y avanzó tras igualar en puntos con Liga de Quito en el grupo G, guiados por su técnico Rafael Guanaes y el aporte de Shaylon, Alesson y Antonio Galeano.

En el rubro individual, Álex Arce se consagra como el máximo goleador, con seis de sus tantos convertidos frente al Deportivo La Guaira, superando por dos goles a Carlos González Espínola de Independiente del Valle, y por cuatro a Bruno Henrique Pinto (Flamengo) y Matheus Pereira (Cruzeiro). Las emociones continuarán con los partidos de ida, programados entre el 11 y el 13 de agosto, donde cada equipo buscará dar el golpe en su camino al título.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los equipos debutantes que avanzaron a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

En la Copa Libertadores 2026, tres equipos que participan por primera vez lograron avanzar a los octavos de final según lo informado por Noticias Caracol. Estos son Independiente Rivadavia, Platense y Mirassol. Cada uno de ellos destacó en sus respectivos grupos y llega a esta fase como una de las grandes sorpresas del torneo.

¿Quién es el máximo goleador de la Copa Libertadores 2026 y cuántos goles lleva?

Según Noticias Caracol, el máximo goleador del torneo hasta el momento es Álex Arce, delantero paraguayo de Independiente Rivadavia, quien ha marcado ocho goles en la competencia, consolidándose como pieza clave para el equipo mendocino en su histórico avance.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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