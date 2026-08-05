Mientras tres de las mujeres vinculadas inicialmente al proceso penal contra Jorge Alfredo Vargas decidieron no participar activamente en la investigación, una de ellas salió a marcar distancia de esa decisión. En un comunicado divulgado este 5 de agosto, la periodista aseguró que mantiene lo que manifestó sobre el presentador y cuestionó la forma en que se ha manejado su identidad durante el proceso.

Sigue a PULZO en Discover

La mujer, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, aseguró que fue acosada por Vargas durante su paso por Caracol Televisión y que por esa razón acudió a los canales internos de la empresa. “Trabajando en Caracol Televisión fui acosada por Jorge Alfredo Vargas. Por eso presenté la queja ante la oficina correspondiente en el canal”, señaló en el documento.

Vea también: Explican por qué 3 de las presuntas víctimas se bajaron del proceso legal contra Jorge Alfredo Vargas

Según explicó, el caso terminó en manos de la justicia después de que el Ministerio de Trabajo tuviera acceso a documentos relacionados con aquella queja. La periodista aclaró que ni ella ni las otras mujeres que inicialmente estuvieron vinculadas al caso presentaron directamente una denuncia penal.

Lee También

El Veinte publica comunicado a la opinión pública de la periodista que representamos por el caso de acoso sexual contra Jorge Alfredo Vargas. pic.twitter.com/l3xy3F7kOm — El Veinte (@ElVeinteOrg) August 5, 2026

Sin embargo, la mujer manifestó que sí quiere continuar con el proceso y que no se ha retractado de sus señalamientos. “No me retractó de nada de lo que acusé ante el canal y lo ratificaré ante la justicia de ser necesario, como es mi deber legal”, afirmó.

Vea también: Jorge Alfredo Vargas habla tras ser imputado por acoso sexual y explica cómo enfrenta el proceso judicial en su contra

Su pronunciamiento también estuvo marcado por una fuerte crítica a la decisión judicial de revelar su nombre durante la audiencia de imputación de Vargas. La mujer explicó que había solicitado que su identidad permaneciera anonimizada, debido a las consecuencias que, según dijo, han tenido los hechos en su vida y su salud mental.

“A pesar de todos los costos que las agresiones de Vargas y todo lo que ha ocurrido después han tenido sobre mi vida y mi salud mental, fui convocada a la audiencia de ayer sin mi consentimiento”, manifestó.

Según su relato, la decisión de revelar su identidad llevó a su abogada, Ana Bejarano Ricaurte, a retirarse de la actuación. La periodista sostuvo que la medida no significa que quiera apartarse de la búsqueda de justicia, sino que busca protegerse de una nueva exposición pública.

“La administración de justicia nos revictimiza, pero eso no quiere decir que no quiero que se haga justicia”, afirmó. Y añadió que su negativa a revelar su nombre es una forma de protegerse “de las consecuencias de ser revictimizada, como ya está ocurriendo, en el debate público”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

La mujer también pidió responsabilidad en la manera como se habla públicamente del caso. “Ojalá las voces públicas actúen con responsabilidad al tratar estos temas y entiendan que tras cada noticia sobre estos asuntos existe una víctima que se siente sola y atacada, además de dañada”, expresó.

Su comunicado terminó con una frase sobre lo que, según ella, ocurrió durante su relación laboral con Vargas: “No busqué ni provoqué el acoso de Vargas”.

El pronunciamiento ocurre después de que tres de las cuatro mujeres relacionadas inicialmente con la investigación decidieran no intervenir activamente en el proceso penal. La cuarta, en cambio, mantiene su participación y es representada por Bejarano Ricaurte.

Vargas fue imputado por el delito de acoso sexual y se declaró inocente. El periodista aseguró que ejercerá su derecho a la defensa y pidió que se respete la presunción de inocencia, pues la imputación no equivale a una condena.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.