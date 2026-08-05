Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El proceso judicial que involucra a Jorge Alfredo Vargas, exdirector y presentador de noticias, tuvo un vuelco importante luego de que tres de las cuatro mujeres señaladas como presuntas víctimas de acoso sexual comunicaran que no desean participar en el juicio ni ser representadas ante la justicia. Esta decisión fue notificada a la Fiscalía General de la Nación, que hasta el momento lleva la investigación, según información confirmada por la propia entidad.

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Las periodistas y la estudiante en práctica que tomaron esta postura enviaron una carta a Patricia Hernández Zambrano, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, donde puntualizaron que su reclamo fue exclusivamente de tipo laboral y no penal. De acuerdo con su versión, en ningún momento interpusieron denuncia penal alguna contra Jorge Alfredo Vargas, por lo cual tampoco consideran pertinente intervenir en la etapa penal del proceso. Expresaron además que el asunto quedó tramitado al interior de Caracol Televisión, mediante el procedimiento de Gestión Humana.

La situación se remonta a marzo, cuando cuatro mujeres expusieron una queja formal ante el área correspondiente de esa empresa de comunicaciones. Posteriormente, la compañía confirmó la apertura de una investigación interna y se anunció la salida de Jorge Alfredo Vargas, así como la de Ricardo Orrego, otro reconocido periodista. Tras estos desarrollos, el Ministerio de Trabajo realizó una inspección en las instalaciones del canal y los hallazgos recabados fueron enviados a la Fiscalía General de la Nación, lo que derivó en la apertura de una investigación penal en curso.

Sin embargo, la carta reciente de las tres involucradas dejó claro que asumen el conflicto como resuelto en términos laborales, por lo cual decidieron no continuar en el proceso penal. A pesar de su decisión, la investigación judicial sigue en curso. Solo una de las presuntas víctimas ha optado por sostener su participación y designó como representante legal a la abogada Ana Bejarano Ricaurte. En la audiencia de imputación, la Fiscalía presentó cargos por supuesto acoso sexual, pero Jorge Alfredo Vargas no los aceptó.

El debate jurídico se enfoca ahora en la fuerza probatoria del caso, pues aunque el delito de acoso sexual puede investigarse de oficio, la negativa de las tres mujeres a declarar podría impactar en la solidez del proceso durante un eventual juicio oral.

¿Qué ocurre con el proceso penal cuando las presuntas víctimas no quieren declarar?

En casos de delitos como el acoso sexual, la investigación puede avanzar de oficio, es decir, sin necesidad de una denuncia formal ni la participación obligatoria de las presuntas víctimas. No obstante, si estas personas deciden no declarar ni entregar testimonio, la Fiscalía debe contar con pruebas independientes y sólidas para sostener la acusación ante el juez, lo que puede dificultar el avance o la efectividad del proceso judicial.

¿Por qué es relevante la diferencia entre una queja laboral y una denuncia penal?

Una queja laboral tiene como objetivo resolver conflictos de trabajo dentro de una empresa, a menudo mediante mecanismos internos como recursos humanos o gestión humana. Una denuncia penal, en cambio, implica la acusación formal de un delito ante las autoridades judiciales. Esta distinción es importante porque determina los caminos procesales y el alcance de la investigación, que en el caso de Jorge Alfredo Vargas transita por ambos escenarios según lo explicado por las comunicantes y las fuentes oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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