Tras casi seis horas de desarrollo, la audiencia de imputación de cargos en contra del periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas dio un giro inesperado. Durante la diligencia virtual transmitida por Focus Noticias, la fiscal del caso reveló un hecho procesal de gran calado que sacude los cimientos de la investigación por presunto acoso sexual.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Jorge Alfredo Vargas no aceptó cargos y Fiscalía reveló qué delito le imputaron)

Según lo expuesto por el ente acusador, tres de las cuatro personas mencionadas dentro del expediente enviaron un oficio dirigido a la jueza y al grupo de tareas especiales para manifestar su decisión de apartarse del proceso. De acuerdo con la fiscal, el documento señala que “las víctimas, en número de tres, lo que solicitan es que se reserve la identidad de sus nombres en cualquier diligencia judicial y renuncian su señoría en lo básico a la representación que pudiese ejercer frente a sus derechos en este proceso la defensoría pública”. Ante esta postura, el organismo persecutor indicó que “la Fiscalía no tiene ninguna objeción frente a estas manifestaciones”.

Por su parte, la Unidad Investigativa de El Tiempo estableció que, aunque el texto completo de la carta se mantuvo bajo reserva, en la comunicación se advierte que se trató de un asunto de índole laboral al que se le dio trámite, aclarando además que dichas personas “no habían radicado ninguna denuncia”.

Lee También

El presentador estuvo presente en la diligencia acompañado por su equipo de defensa, conformado por los abogados María Paulina Riveros y Juan David Bazzani. La fiscalía detalló que la Defensoría del Pueblo les había asignado un abogado de oficio la noche anterior para garantizar sus garantías procesales, figura que ya no será necesaria tras la renuncia colectiva, la cual también insiste en mantener la reserva y evitar que las audiencias sean públicas.

No obstante, el proceso penal continúa su curso legal al mantenerse activa una última denunciante. Sobre este caso específico se abrió una nueva controversia jurídica respecto a la reserva de su identidad, luego de que su abogada representante solicitara mantenerla protegida argumentando las facultades otorgadas en su poder legal, lo que mantiene abierto el debate sobre los límites de la publicidad y la protección de los sujetos procesales en esta etapa judicial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.