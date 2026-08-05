Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Policía Nacional en Risaralda ha dispuesto un robusto dispositivo de seguridad con motivo de la próxima posesión del presidente electo, Abelardo De la Espriella, que se llevará a cabo el 7 de agosto en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. De acuerdo con el informe presentado por El Diario, se decretó el alistamiento de primer grado, que implica la disponibilidad total de los policías adscritos al departamento. Esta medida, poco frecuente, busca ofrecer una respuesta inmediata y eficaz ante cualquier situación que pueda poner en riesgo el orden público durante uno de los eventos políticos más relevantes del país.

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El coronel Jaime Enrique Higgins Pacheco, quien se desempeña como comandante encargado de la Policía en Risaralda, explicó que el plan de seguridad no se ha improvisado, sino que fue coordinado previamente con el Ejército Nacional. El trabajo conjunto de ambas instituciones busca cubrir todos los municipios bajo jurisdicción de la policía departamental, que suman once en total. “Ya se encuentra dispuesto el dispositivo de seguridad para el 7 de agosto. En los municipios que hacen parte de nuestra responsabilidad policial, en coordinación con el Ejército Nacional, están listas todas las capacidades de las diferentes especialidades y modalidades del servicio de Policía para atender cualquier necesidad,” indicó el oficial citado por El Diario.

Las acciones de vigilancia se reforzarán especialmente en corredores y municipios considerados estratégicos para la circulación y la seguridad de los habitantes. Entre estos, resalta el municipio de Pueblo Rico, así como la vía que conecta con el departamento de Chocó. En estas zonas, la presencia policial será complementada por el Ejército con el objetivo de salvaguardar el tránsito seguro de quienes viajen por el área. Además, en Belén de Umbría se incrementará la cantidad de unidades policiales para ofrecer una mayor protección a los ciudadanos.

El dispositivo especial no se restringirá solamente al día de la posesión presidencial. Según la información reportada, el alistamiento de primer grado comenzará desde el día anterior y se mantendrá hasta el 8 de agosto, garantizando la vigilancia y la actuación oportuna ante cualquier evento que pueda surgir en esta región del país. De esta forma, las autoridades aspiran a preservar la seguridad y la tranquilidad de los risaraldenses, procurando que todo el proceso se lleve a cabo sin alteraciones significativas.

¿Cuáles son las principales medidas de seguridad para la posesión presidencial en Risaralda?

Las autoridades implementaron un alistamiento de primer grado, lo que implica la disponibilidad del 100 % del personal policial en todo el departamento de Risaralda. El operativo, coordinado con el Ejército Nacional, cubrirá los 11 municipios y priorizará la vigilancia en corredores y municipios estratégicos como Pueblo Rico y Belén de Umbría.

¿Qué significa el ‘alistamiento de primer grado’ decretado por la Policía Nacional?

El ‘alistamiento de primer grado’ se refiere a una medida especial en la que todo el personal policial debe estar en servicio y disponible para responder a cualquier eventualidad durante situaciones de relevancia, como la posesión presidencial. Esta disposición comenzará antes del evento y permanecerá vigente hasta el 8 de agosto, según el reporte de El Diario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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