Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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De acuerdo con el relato de la mujer, el servicio fue solicitado en el Terminal de Transporte con destino al barrio Augusto E. Medina. Sin embargo, durante el trayecto, el conductor tomó una ruta distinta hacia el sector de Ancón Tesorito, lo que despertó su preocupación.

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La pasajera aseguró que, al notar el cambio, le pidió al conductor que se detuviera, especialmente al pasar por el CAI del 20 de Julio, pero este hizo caso omiso y continuó el recorrido sin detenerse.

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Ante el temor y al no encontrar una forma segura de bajarse, la joven decidió esperar el momento adecuado para hacerlo. Finalmente, optó por lanzarse de la motocicleta para evitar continuar en una situación que percibía como riesgosa.

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Tras descender, comenzó a correr mientras el conductor, según su versión, la seguía a cierta distancia sin acercarse directamente, lo que aumentó su angustia.

El caso ha generado inquietud entre ciudadanos, especialmente por tratarse de una mujer en estado de gestación. La denunciante y la comunidad hacen un llamado a reforzar los controles y a tomar medidas preventivas que garanticen la integridad de los usuarios, evitando que hechos similares se repitan.

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