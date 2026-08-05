Por: EL PILON SA

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Guido Castilla, quien ocupaba el cargo de secretario general de Valledupar, anunció a través de sus redes sociales que ha decidido dejar su puesto en la administración municipal. Esta decisión no es aislada, sino que responde a una estrategia clara: prepara el terreno para competir en las elecciones regionales que se celebrarán en octubre de 2027, con el objetivo de convertirse en el próximo alcalde de Valledupar. Castilla buscará el respaldo del Equipo Azul, grupo político encabezado por el representante Alfredo Ape Cuello, lo cual le permitiría contar con una estructura consolidada y reconocida en la región.

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En la carta de despedida compartida públicamente, Guido Castilla destacó que cada ciclo profesional deja aprendizajes para la memoria y aseguró sentirse satisfecho por el deber cumplido al finalizar esta etapa en el gobierno local. Subrayó que, aunque una puerta se cierre, surgen nuevas oportunidades para continuar sirviendo a la sociedad, un mensaje con el que confirma, sin ambigüedades, su intención de participar en las próximas elecciones, de acuerdo con la información disponible.

La salida de Castilla está enmarcada por los requisitos legales colombianos que obligan a quienes tengan autoridad civil, política o administrativa y deseen aspirar al principal cargo municipal, a abandonar sus funciones al menos un año antes de las votaciones. Considerando que las elecciones serán en octubre de 2027, su renuncia en agosto le permite cumplir este margen legal sin inconvenientes, y le brinda tranquilidad jurídica para trabajar en su campaña electoral, sin exponerse a eventuales demandas, según señala la información de la nota original.

Castilla no es ajeno a la política local. De acuerdo con lo recogido, es ingeniero de minas y cuenta con experiencia previa en el Concejo municipal, cargo al que fue elegido en el 2016 y que mantuvo por dos periodos bajo el aval del Partido Conservador. Ahora, como exconcejal, deberá participar en una consulta interna organizada por el movimiento político que lidera el actual alcalde, Ernesto Orozco. En esta consulta competirá contra otros aspirantes destacados, entre los que se mencionan a Javier Martínez, José Mario Rodríguez, Wilber Hinojosa y Alfonso Campo, todos figuras relevantes en el panorama local.

¿Por qué renunció Guido Castilla a la secretaría general de Valledupar?

Guido Castilla renunció a la secretaría general de Valledupar con el fin de cumplir la exigencia legal que obliga a los funcionarios con autoridad civil, política o administrativa a dejar su cargo al menos doce meses antes de las elecciones si desean postularse como candidatos a la Alcaldía. Su salida le permite trabajar en su aspiración política sin tener riesgos legales, según lo explicado en su comunicado y la información suministrada.

¿Qué es el Equipo Azul y cuál es su relevancia en la candidatura de Guido Castilla?

El Equipo Azul es una agrupación política liderada por el representante Alfredo Ape Cuello. Cuenta con una estructura sólida y un respaldo significativo en la región de Valledupar. Guido Castilla buscará el apoyo de esta organización para reforzar su candidatura a la Alcaldía, con el objetivo de consolidarse como una opción fuerte en las elecciones regionales de 2027, según lo expuesto en la información del comunicado y notas relacionadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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