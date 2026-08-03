El nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz sufrió un nuevo revés. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución mediante la cual el presidente Gustavo Petro había designado al exjefe paramilitar para cumplir ese papel dentro de los esfuerzos de paz total del Gobierno.

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La decisión fue adoptada después de que resolvieran solicitudes de medida cautelar que buscaban la nulidad del acto administrativo.

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Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.