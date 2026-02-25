Armando Benedetti reconoció este miércoles 25 de febrero que la estrategia del Gobierno de nombrar a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz no ha dado los resultados esperados dentro de la política de “paz total”.

(Lea también: Eln decretó cese unilateral al fuego por elecciones del 8 de marzo y criticó la Paz Total de Petro)

Durante una rueda de prensa, el ministro de Interior admitió que, cinco meses después de la designación los exparamilitares, los avances han sido insuficientes.

“Ese impulso que le dimos como gestor de paz, entre otras cosas, era para no que solamente dijeran la verdad judicial, sino que paralelamente se pudiera reconstruir otra vez el tejido social que ellos habían dañado, con base en contar las historias de la verdad de lo que sucedió, tanto en financiación política como la ayuda militar a esos grupos enemigos, era lo que se pretendía (…) ¿Ustedes me quieren decir que no hemos tenido un éxito? No hemos tenido un éxito en cuanto a eso”, manifestó Benedetti ante los medios.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que, cinco meses después de nombrar como gestores de paz a 16 exjefes paramilitares, no han tenido éxito con la implementación de esa labor en el marco de la política de Paz Total: “No hemos tenido éxito en implementar eso,… pic.twitter.com/Z7LCxsPpVL — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 25, 2026

El ministro reveló que, a mediados de febrero, el Gobierno sostuvo reuniones para evaluar el desarrollo de esta figura. “La semana pasada tuvimos reuniones con el delegado del Comisionado de Paz, con la Secretaría General de la Presidencia de la República y con el Ministerio del Interior, para volver otra vez a tomar la dinámica de lo que había sido ese proceso (…) No nos ha ido bien con eso”, afirmó.

Las declaraciones representan el reconocimiento más claro hasta ahora por parte del Gobierno de Gustavo Petro de que la implementación de esta medida enfrenta serias dificultades.

Gestores de paz del Gobierno Petro: exparamilitares fueron elegidos

La reactivación de la figura de gestores de paz fue formalizada mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro. La medida estableció que los exjefes paramilitares cumplirían funciones de intermediación y construcción de paz hasta el 6 de agosto de 2026.

La decisión volvió a poner en el centro del debate nacional a figuras como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como ‘Jorge 40’, y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, entre otros exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.

El Gobierno argumentó que la medida buscaba consolidar un balance integral del proceso derivado de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), que permitió la desmovilización de miembros de grupos armados a cambio de confesiones, reparación a víctimas y penas reducidas.

Según el decreto, la designación tenía carácter temporal y excepcional, y no modificaba la situación jurídica de los exjefes paramilitares ni les otorgaba beneficios judiciales adicionales.

El documento señalaba que su rol consistía en “contribuir con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”.

La apuesta del Ejecutivo era que, además de aportar verdad judicial, estos excomandantes ayudaran a reconstruir el tejido social en los territorios afectados por el conflicto. Sin embargo, las declaraciones de Benedetti abren interrogantes sobre el futuro de la estrategia y sobre si el Gobierno hará ajustes en la implementación o en la permanencia de estos nombramientos.

