Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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A tan solo unos días del relevo en la administración nacional, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tiene una agenda apretada en Tolima, concentrada principalmente en la promoción de nuevas inversiones y el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en ese departamento. De acuerdo con la información suministrada, Jaramillo cumplirá seis actividades en los municipios de Flandes, El Espinal e Ibagué, marcando lo que serán sus últimas apariciones públicas como responsable de la cartera de Salud antes del cambio de Gobierno previsto para el 7 de agosto.

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La columna vertebral de esta visita gira en torno a la oficialización de importantes recursos y la presentación de proyectos que, según las fuentes citadas en el comunicado, buscan robustecer la red pública de salud de Tolima. El anuncio más destacado será la asignación de cerca de 60.000 millones de pesos para la construcción del Hospital Materno Infantil de Ibagué, una obra largamente esperada por la ciudadanía y que estará ubicada en el sector de La Arboleda, tras varios años de planeación y expectativa.

La jornada iniciará en Flandes a las 6:00 de la mañana. Allí, el ministro encabezará la socialización de las inversiones previstas para el Hospital Nuestra Señora de Fátima. Luego, a las 8:00 a. m., la comitiva se desplazará hacia el municipio de El Espinal, donde el ministro presentará el proceso de fortalecimiento institucional que involucra al Hospital San Rafael, centro hospitalario clave para el centro del departamento.

Ya en Ibagué, la ruta continuará en el Hospital Federico Lleras Acosta, a las 10:30 de la mañana. El ministro no solo expondrá nuevas inversiones para esa institución, sino que realizará la entrega oficial de una ambulancia, lo que refuerza la capacidad de respuesta en emergencias. Hacia la 1:30 de la tarde, está prevista la apertura del puesto de salud del barrio La Gaviota, iniciativa orientada a ampliar la atención primaria para los residentes de ese sector.

El momento central llegará a las 3:30 de la tarde, cuando Jaramillo, junto a la alcaldesa Johana Aranda, presentará el proyecto para el Hospital Materno Infantil de Ibagué, evento que tendrá lugar en el lote destinado a la obra, cerca del conjunto residencial Algarrobo. Según lo informado, la jornada representa el cierre de una etapa de importantes inversiones desde el Ministerio, que abarcaron la recuperación de puestos de salud, la formalización laboral en hospitales y el saneamiento de pasivos, además de la entrega de infraestructura y ambulancias.

Con esta gira, el ministro se despide de la región donde consolidó su carrera política, dejando como legado la concreción de uno de los proyectos hospitalarios más relevantes para la capital tolimense en los últimos tiempos.

¿Cuánto se invertirá en la construcción del Hospital Materno Infantil de Ibagué?

Durante la visita del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se confirmó la destinación de cerca de 60.000 millones de pesos para la construcción del Hospital Materno Infantil de Ibagué, una obra que se levantará en el sector de La Arboleda y que busca atender una demanda histórica de la capital tolimense en servicios maternoinfantiles.

¿Qué acciones adelantó el Ministerio de Salud en Tolima durante la gestión de Guillermo Alfonso Jaramillo?

De acuerdo con la información del artículo, durante la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, el Ministerio de Salud enfocó sus esfuerzos en fortalecer la infraestructura hospitalaria del departamento, recuperando puestos de salud, entregando ambulancias, fortaleciendo equipos de atención básica, formalizando empleos y saneando pasivos, con el objetivo de mejorar la cobertura y calidad del sistema de salud en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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