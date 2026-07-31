Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció de manera oficial la designación de Ana María Vesga como la próxima ministra de Salud, cargo que asumirá el 7 de agosto. Esta decisión se da en un momento crucial para el sistema de salud de Colombia, el cual sufre una de las peores crisis de los últimos años. Según la información publicada por 90minutos.co, el sector arrastra problemas financieros graves, demoras en la atención a los pacientes y un marcado desabastecimiento de medicamentos, lo que ha generado preocupación entre usuarios y trabajadores de la salud.

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Ana María Vesga es reconocida por su experiencia en el sector, pues se venía desempeñando como presidenta ejecutiva de Acemi, la asociación que reúne a las principales Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo. Desde su posición en Acemi, Vesga fue una de las voces más críticas frente a la reforma sanitaria que impulsó el Gobierno de Gustavo Petro, defendiendo tanto el modelo de aseguramiento actual como el fortalecimiento financiero de las EPS. Este perfil técnico y su conocimiento profundo del funcionamiento del sistema hacen que algunos sectores valoren positivamente su nombramiento. No obstante, existen sectores que advierten sobre un posible conflicto de interés, debido justamente a su estrecha relación con el gremio de las EPS.

De acuerdo con el reporte de 90minutos.co, Vesga recibirá un ministerio que enfrenta retos diversos. Destacan la necesidad urgente de recuperar la estabilidad financiera de hospitales y clínicas, la revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y la solución a la falta de medicamentos. La UPC, de acuerdo con el texto, es un mecanismo de financiamiento a través del cual se calcula el pago por persona asegurada dentro del sistema de salud, y se perfila como uno de los puntos clave para la gestión de Vesga.

Durante la campaña presidencial, De la Espriella propuso un “plan de choque” orientado a responder inmediatamente a la crisis, distanciándose así del enfoque de la administración saliente, que apostaba por una transformación estructural. La designación de Vesga consolida el equipo ministerial del presidente electo y concentrará la atención nacional sobre la estrategia que desplegará el Gobierno para afrontar los grandes desafíos del sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Ana María Vesga y cuál ha sido su rol en el sistema de salud colombiano?

Ana María Vesga es abogada y lideró Acemi, el gremio de Entidades Promotoras de Salud del régimen contributivo. Se hizo notar como una de las principales críticas de la reforma sanitaria del Gobierno de Gustavo Petro, defendiendo el fortalecimiento financiero de las EPS y el modelo de aseguramiento vigente.

¿Cuáles son los principales retos que enfrentará Ana María Vesga como ministra de Salud?

De acuerdo con 90minutos.co, Vesga deberá afrontar la recuperación financiera de hospitales y clínicas, revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y buscar soluciones para el desabastecimiento de medicamentos, en medio de una crisis que afecta directamente la atención y el acceso a servicios para los colombianos.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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