Por: El Espectador

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Una operación coordinada entre las Fuerzas Militares de Colombia, inteligencia del Ejército y la Policía Nacional, y la colaboración de la Fuerza Aérea, concluyó con la muerte de Carlos Sánchez Meza, conocido como alias “Efrén” o “Audiver”. Este individuo era el líder principal de la estructura 39, un grupo disidente bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, y falleció en zona rural de Cumaribo, en el departamento de Vichada. Según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante este mismo operativo también fueron capturados dos miembros adicionales de la estructura, lo que resultó en la incautación de armamento y una embarcación utilizada por la organización. Así lo reportó El Espectador en su cobertura oficial.

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Alias “Efrén” tenía a su cargo roles clave en la estructura criminal: dirigía las finanzas, la logística y el abastecimiento en la región suroriental del país, de acuerdo con las Fuerzas Militares. Durante más de 17 años, gestionó fondos provenientes del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el tráfico de armas, lo que consolidó su importancia en el esquema de las disidencias. Además, instruía a integrantes en el uso de drones equipados con explosivos, los cuales eran empleados en ataques contra la población civil y uniformados.

Tras la neutralización de “Efrén”, las autoridades consideran que este resultado afecta directamente la capacidad financiera y logística de la disidencia, diluyendo sus posibilidades de expansión y sostenimiento en los departamentos de Vichada, Meta, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Putumayo y Caquetá. Este golpe se suma a otras acciones recientes contra la organización de alias “Mordisco”. Por ejemplo, el 29 de junio fue abatido Juan Diego Palta Montero, alias “Ñeque”, junto a tres presuntos miembros de la misma estructura, en Toribío, Cauca. Palta Montero era considerado la mano derecha de Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, otro lugarteniente clave muerto el 20 de junio.

Alias “Ñeque” era señalado por las autoridades como líder del frente Dagoberto Ramos y responsable de amenazas contra el presidente Gustavo Petro. Estaba incluido en la lista de los más buscados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, entidad que había propuesto una recompensa de USD 5 millones a quien brindara información clave para permitir su captura. El ministro Sánchez, durante la Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el Terrorismo en Nueva York, resaltó la meta oficial de neutralizar los principales líderes delincuenciales que delinquen en el Cauca, detallando que los recientes operativos concentran esfuerzos en esa dirección.

¿Quién era alias “Efrén” y por qué era importante para las disidencias?

Alias “Efrén”, líder de la estructura 39 bajo las órdenes de “Iván Mordisco”, tenía más de 17 años dedicado a actividades delincuenciales. Según información oficial citada por El Espectador, su papel era fundamental en el manejo de finanzas, logística y abastecimiento, así como en la capacitación de miembros en el uso de drones explosivos. Su muerte debilita notablemente la operatividad de la estructura criminal en varias regiones del país.

¿Qué impacto tiene la muerte de “Efrén” en la seguridad de los departamentos afectados?

De acuerdo con las Fuerzas Militares, la muerte de alias “Efrén” representa un golpe directo al aparato financiero y logístico de las disidencias de alias “Mordisco”. Las autoridades sostienen que se reduce la capacidad de expansión, movilidad y sostenimiento de esta estructura criminal en departamentos como Vichada, Meta, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Putumayo y Caquetá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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