Por: Noticiero 90 minutos

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La jornada informativa de este viernes abarca varios temas relevantes tanto para Cali como para el panorama nacional e internacional. De acuerdo con la información difundida por Noticiero 90 Minutos, uno de los hechos llamativos ocurrió en la Gobernación del Valle, donde se presentaron actos vandálicos al final de una manifestación por el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. La administración departamental manifestó un rechazo contundente contra las acciones que afectaron la fachada del histórico Palacio de San Francisco y comunicó que tomará medidas legales. Así mismo, aclaró que respalda de manera decidida la protesta pacífica, pero no tolera conductas que atenten contra el patrimonio público o que se aparten de los principios democráticos.

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Por otra parte, desde Tuluá se informó que inició el proceso de socialización respecto a los cambios en el Sisbén, sistema que permite la clasificación de hogares colombianos con fines de acceso a beneficios sociales. Esto responde a la entrada en vigencia del Registro Universal de Ingresos (RUI), el 1 de agosto. Según la Alcaldía, el Sisbén no desaparecerá, sino que la nueva herramienta servirá para complementar su metodología, permitiendo identificar a los beneficiarios de programas sociales del Gobierno Nacional a partir de una valoración más precisa de sus ingresos. Así, se buscará focalizar la inversión pública y garantizar que la ayuda llegue con mayor eficacia a quienes realmente lo requieren.

En el contexto internacional, Europa enfrenta una temporada crítica por la ola de incendios forestales que azota a varios países como España, Francia, Grecia, Portugal, Turquía e Inglaterra. Las emergencias han obligado a evacuar a miles de ciudadanos y las llamas ya han arrasado hogares y extensos territorios naturales, evidenciando la gravedad del fenómeno.

En el ámbito local, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) programó para los días 3 y 4 de agosto una jornada de recolección de residuos peligrosos y posconsumo en Cali. La actividad tiene como objetivo incentivar la disposición responsable de materiales que podrían ser tóxicos o contaminantes, mientras se adelantan espacios de sensibilización y educación ambiental en diferentes barrios de la ciudad. De esta manera, se promueven prácticas que contribuyen a la protección del entorno y la salud pública.

¿Qué es el Registro Universal de Ingresos (RUI) y cómo afecta al Sisbén en Colombia?

El Registro Universal de Ingresos (RUI) es una herramienta implementada para complementar la metodología del Sisbén, sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales en Colombia. Según informó la Alcaldía de Tuluá, el RUI recogerá datos sobre los ingresos de los hogares, lo que permitirá que la clasificación del Sisbén sea más precisa y la focalización de la ayuda social se haga con mayor exactitud, sin que el Sisbén desaparezca.

¿Cuándo se realizará la próxima jornada de recolección de residuos peligrosos en Cali?

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) ha anunciado que la próxima jornada de recolección de residuos peligrosos y posconsumo en Cali se llevará a cabo los días 3 y 4 de agosto. Durante esta actividad, se incentivará a los ciudadanos a entregar de manera segura materiales que puedan ser tóxicos o contaminantes, en el marco de campañas de educación y sensibilización ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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