Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante aproximadamente dos años, una organización denominada "Perseo" habría sido protagonista en la venta de estupefacientes en la comuna 8 de Ibagué. De acuerdo con información de las autoridades, esta estructura criminal fue desmantelada tras una investigación que culminó con la detención de seis personas, quienes ahora están bajo investigación judicial. El operativo incluyó dos allanamientos en los barrios Buenaventura y Arkaniza, donde se logró la captura de cinco hombres y una mujer señalados de integrar la red dedicada presuntamente al tráfico de drogas.

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Los delitos imputados a estos individuos son concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Según indicaron las fuentes oficiales, un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los capturados, con lo cual las autoridades buscan garantizar que los procesos avancen sin que los implicados interfieran o evadan la justicia.

La actividad principal de "Perseo" se concentraba en las cercanías de la quebrada Hato de la Virgen. Según las investigaciones, allí la organización vendía marihuana y bazuco utilizando la modalidad de menudeo. No solo se habrían limitado a ese sector: también empleaban zonas boscosas, espacios públicos y parques para comercializar la droga, una situación que habría generado alarma y preocupación entre los habitantes de estos barrios.

El negocio del microtráfico en este sector representaba para "Perseo" recaudos diarios que rondaban los tres millones de pesos, lo que equivale a ingresos mensuales cercanos a los 60 millones de pesos, de acuerdo con cálculos de las autoridades presentados en el proceso judicial.

Dentro de la investigación se identificó a Gabriel Guayán, alias "El Paisa", como presunto líder de la organización, acompañado por Andrés Domínguez, alias "Precoz"; Juan Orjuela, alias "El Mono"; Kevin Mora, alias "Coco"; Yeison Sánchez, alias "Choco", y Diana Guzmán, alias "La Gata". Cada uno habría tenido roles definidos dentro de la estructura, información que fue utilizada como prueba en las audiencias.

Además de las acusaciones relacionadas con el tráfico de drogas, las autoridades indicaron que algunos de los capturados estarían implicados en hurtos cometidos cerca de establecimientos comerciales de la ciudad. En total, los seis detenidos suman 39 anotaciones judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto calificado y agravado, amenazas, porte ilegal de armas y violación de habitación ajena. Con este operativo, la policía considera desarticulada una de las estructuras que controlaba el microtráfico en la comuna 8 de Ibagué, mientras continúa el proceso para definir las responsabilidades individuales.

¿Cómo operaba la organización Perseo en la comuna 8 de Ibagué?

Según información entregada por las autoridades, el grupo Perseo concentraba su accionar principalmente en los alrededores de la quebrada Hato de la Virgen, donde vendía marihuana y bazuco al menudeo. También utilizaba zonas boscosas, espacios públicos y parques para la venta de estupefacientes, lo cual preocupaba a los vecinos. El negocio ilegal les reportaba millones de pesos diarios.

¿Quiénes son los integrantes capturados de la banda Perseo y qué cargos enfrentan?

Las fuentes oficiales señalaron como integrantes principales a Gabriel Guayán, alias "El Paisa", supuesto cabecilla, junto con Andrés Domínguez, alias "Precoz"; Juan Orjuela, alias "El Mono"; Kevin Mora, alias "Coco"; Yeison Sánchez, alias "Choco", y Diana Guzmán, alias "La Gata". Todos fueron judicializados por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, y algunos están además vinculados a hurtos y otros delitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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