Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué ha atravesado una transformación profunda en su infraestructura deportiva durante los últimos diez años. Tras el escándalo por las obras inconclusas de los XX Juegos Deportivos Nacionales de 2015, la ciudad se propuso cerrar esa deuda histórica y recuperar su capacidad para albergar y fomentar la práctica del deporte. De acuerdo con la información suministrada, la inversión conjunta del Gobierno Nacional, la Alcaldía de Ibagué y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (Imdri) fue clave para impulsar la finalización y modernización de los principales escenarios deportivos.

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El símbolo más representativo de este proceso es el Parque Deportivo, ubicado sobre la vía a Picaleña, que actualmente reúne los principales espacios de competencia y entrenamiento en la ciudad. En este complejo funcionan instalaciones como el estadio de atletismo, el patinódromo mundialista, la pista de bicicrós (BMX), el complejo de raquetas, el coliseo de combate, el tejódromo, el estadio de sóftbol y el coliseo mayor. Estas edificaciones, con zonas de circulación y urbanismo adecuadas, ponen a disposición de los ibaguereños la posibilidad de desarrollar simultáneamente diversas disciplinas.

Dentro de estos desarrollos, la entrega del coliseo mayor marcó un hito para la comunidad, pues cuenta con infraestructuras especializadas para baloncesto, voleibol, gimnasia, fútbol de salón y deportes de combate. Sus áreas técnicas, camerinos y moderno maderamen certificado, han facilitado la realización de eventos nacionales e internacionales. Otro avance significativo ocurrió con la entrega en 2025 de las piscinas olímpicas de la calle 42, obra largamente esperada y que complementa el legado de los Juegos Nacionales, ofreciendo espacios tanto para la formación de nuevos talentos como para competencias.

La transformación no solo está concentrada en los complejos emblemáticos. De acuerdo con la información, la alcaldía ha dado inicio a la rehabilitación integral del polideportivo Maracaná, uno de los principales escenarios comunitarios del sur de Ibagué. Así mismo, se adelantan trabajos en la cancha Marte, dotándola con gramilla sintética y nuevas instalaciones para fortalecer el fútbol formativo. Junto a estas, varias comunas y corregimientos de la ciudad han sido beneficiados con la recuperación de canchas y parques, lo que multiplica las oportunidades de acceso al deporte y la recreación para la población de todas las edades.

Finalmente, la recuperación de escenarios ha devuelto a Ibagué la posibilidad de ser sede de torneos nacionales e internacionales en distintas disciplinas, un factor que trae consigo no solo beneficios deportivos, sino también dinamización para sectores como hotelería, comercio y turismo. El reto que persiste, de acuerdo con la misma fuente, es asegurar el mantenimiento constante y garantizar el acceso comunitario a estos nuevos espacios.

¿Cuáles son los escenarios deportivos más importantes que ha recuperado Ibagué en la última década?

Según el reporte, Ibagué ha logrado la recuperación de escenarios emblemáticos como el parque deportivo en la vía a Picaleña —donde funcionan el estadio de atletismo, patinódromo, complejo de raquetas, coliseo mayor, entre otros—, así como la entrega del coliseo mayor y las piscinas olímpicas de la calle 42. Además, se destacan la rehabilitación del polideportivo Maracaná y la renovación de la cancha Marte, junto a múltiples obras en canchas y espacios deportivos de los barrios y corregimientos.

¿Cómo ha impactado la modernización de la infraestructura deportiva en el desarrollo económico de Ibagué?

La recuperación de escenarios ha permitido que Ibagué vuelva a organizar campeonatos nacionales e internacionales, lo cual impulsa sectores como la hotelería, el comercio y el transporte. Esto consolida al deporte y los eventos afines como motores de crecimiento económico en la ciudad, fortaleciendo su imagen como destino atractivo tanto para atletas como para turistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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