Una grave denuncia política y jurídica sacude al país tras revelarse que el Ministerio de Igualdad y Equidad, actualmente en proceso de liquidación, continuó celebrando millonarios contratos en presunta contravención del decreto que ordenó su cierre. La alerta fue dada a conocer por el periodista Melquisedec Torres a través de su cuenta en X, replicando las acusaciones hechas por el congresista Julio César Triana sobre la ejecución de recursos públicos por más de 113.000 millones de pesos.

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De acuerdo con la denuncia, el Decreto 626 del 19 de junio de 2026, mediante el cual se ordenó la liquidación de la cartera, establece de manera clara en su artículo 4 que, a partir de su publicación, la entidad no podría iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social. Asimismo, determina que conservaría su capacidad jurídica únicamente para expedir actos, realizar operaciones, convenios y celebrar los contratos estrictamente necesarios para su proceso de liquidación. Sin embargo, los registros apuntan a compromisos millonarios suscritos tanto en los días previos como posteriores a dicha orden.

Antes de que se oficializara la medida el pasado 19 de junio, la entidad firmó seis contratos que suman un total de 82.090.806.413, enfocados principalmente en programas sociales, infraestructura y atención a comunidades vulnerables.

Período y Contrato Fecha de Firma Valor del Contrato Objeto del Contrato EGA 016 ILC 008 Juventudes 28/05/2026 $29.955.775.824 Fortalecimiento de iniciativas productivas relacionadas con la cultura, el deporte y la educación a través del programa innovación público popular para la igualdad y equidad, orientado a la reducción de brechas territoriales y promoción de condiciones de igualdad y equidad en la Juventud de Colombia. EGA 018 ILC 010 Consultoria 01/06/2026 $8.422.890.211 Contratar una persona jurídica que desarrolle una evaluación integral del Programa Nacional Jóvenes en Paz, que abarque de manera articulada la implementación y el análisis de los instrumentos del Programa Nacional Jóvenes en Paz, así como la sistematización de la experiencia de implementación a nivel nacional y territorial. EGA 027 ILC 019 Feria 05/06/2026 $19.893.812.472 Prestación de servicios para la promoción de un espacio de dinamización y emprendimiento comunitario juvenil, enfocado en el fortalecimiento de habilidades y la participación en el Marco del programa de Jóvenes en Paz. EGA 017 ILC 009 Ecoestufas 06/06/2026 $19.916.607.900 Contratar la implementación de acciones de justicia ambiental y soberanía energética en el resguardo pdaz de corinto, mediante actividades de reforestación, conservación y restauración ecológica, incluyendo el suministro de insumos agrícolas y la entrega e instalación de cocinas ecoeficientes para fortalecer la gestión ambiental sostenible del territorio. Invitación Cerrada EAV IC 001 2026 12/06/2026 $2.728.805.006 Realizar la construcción de la obra para el sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, puesta en marcha y fortalecimiento institucional, en el municipio de Valledupar, de conformidad con el proyecto denominado: Construcción del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, corregimiento de Atánquez pertenencia. Invitación Abierta No INV VM 006 2026 N/A* $1.172.915.621 Realizar acciones de formación y fortalecimiento de organizaciones de mujeres en el marco del Programa Nacional Casas para la Dignidad de las Mujeres.

(Nota: La fecha de firma del contrato INV VM 006 2026 no registra en el documento fuente).

La controversia escala al detallar los compromisos adquiridos posterior al 19 de junio de 2026. A pesar de las restricciones legales del decreto de cierre, se formalizaron dos contratos adicionales que ascienden a $31.271.441.681.

EGA 033 ICD 008 (01/07/2026): Por un valor de $30.275.999.986, destinado a contratar una Empresa de Servicios Temporales (EST) que preste el servicio de suministro y administración de personal en misión para apoyar las actividades del Programa Nacional Jóvenes en Paz entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2026.

Convocatoria Abierta INV VM 007 2026 (10/07/2026): Por un valor de $995.441.695, enfocado en contratar la recuperación y conservación de zonas productivas pesqueras en los municipios de Quibdó (Ciénaga de Sanceno) y Medio Atrato (Ciénaga la Grande de Boté) en el departamento del Chocó.

Toda esta contratación se ejecutó a través del mecanismo del Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (FonIgualdad), cuya plataforma web de información se encuentra inoperante, elevando las alertas sobre la transparencia en el manejo de los recursos. Con estos ocho contratos analizados, el monto total comprometido asciende a $113.362.248.715.

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