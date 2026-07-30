En medio de las controversias políticas en Colombia, un congresista fue blanco de un inescrupuloso ataque a su vivienda, en un episodio que quedó registrado en videos de seguridad.

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La casa del representante a la Cámara Ariel Rodríguez sufrió fuertes daños después de que en la noche del miércoles 29 de julio una persona lanzó dos granadas en un conjunto residencial del sector de La Floresta, en el municipio de Los Patios (Norte de Santander).

Este es el video revelado por la cuenta de X (antes conocido como Twitter) de Extra Colombia en donde las cámaras captaron el momento del ataque en contra de la propiedad del congresista.

Las autoridades nacionales e instituciones judiciales iniciaron investigaciones inmediatas para esclarecer las causas del ataque a Rodríguez y capturar a los responsables materiales.

Lo cierto es que la cuenta de X de La FM mostró cómo quedó la vivienda de Rodríguez, que no estaba al momento del ataque, con los daños materiales que se presentaron.

Asimismo, hubo un parte de tranquilidad luego de que se confirmó que ninguno de los familiares del representante a la Cámara presentes en ese momento sufrieron heridas.

A pesar de las intimidaciones y situaciones de orden público, el legislador ratificó su compromiso de continuar trabajando por los habitantes del departamento.

¿ Quién es el congresista Ariel Rodríguez?

Luis Ariel Francisco Rodríguez Beltrán es un político colombiano que se desempeña como representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander.

El congresista pertenece al Partido Liberal Colombiano y logró su curul en el Congreso de la República para el periodo legislativo de 2026 a 2030.

Su elección ocurrió en los comicios legislativos celebrados el 8 de marzo de 2026, donde obtuvo más de 53.000 votos de los ciudadanos de su región.

El dirigente asumió oficialmente sus funciones parlamentarias el 20 de julio de 2026, fecha en que inició la nueva legislatura en el país.

En el Capitolio Nacional, el representante integra la Comisión Séptima Constitucional Permanente, enfocada en temas de salud, trabajo, vivienda y seguridad social.

Antes de llegar al ámbito legislativo nacional, Rodríguez consolidó una trayectoria política constante dentro de la administración pública de su departamento natal.

El líder político ejerció inicialmente como concejal y posteriormente se desempeñó como diputado en la Asamblea Departamental de Norte de Santander durante 2024 y 2025.

Desde esos cargos regionales impulsó proyectos comunitarios, debates de control político y propuestas orientadas al desarrollo socioeconómico de los municipios fronterizos.

Su amplio respaldo popular en las urnas consolidó su liderazgo dentro del Partido Liberal en el oriente colombiano durante las pasadas contiendas electorales.

El parlamentario enfoca su agenda legislativa en la promoción del empleo regional formal, la mejora continua de los servicios públicos domiciliarios e infraestructura vial regional.

Asimismo, impulsa importantes iniciativas legislativas destinadas a fortalecer la productividad agrícola local, la inclusión social efectiva y las amplias oportunidades educativas para la juventud nortesantandereana.

Su constante presencia en la Cámara de Representantes fortalece enormemente la vocería regional de su territorio natal ante todas las instancias gubernamentales del nivel central del país.

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