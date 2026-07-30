Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Aunque abrir la llave y acceder agua potable en Ibagué parece una tarea común, lo que ocurre tras ese gesto cotidiano es el resultado de un sofisticado sistema que inicia en las montañas circundantes. La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) es la responsable de captar, tratar y distribuir el recurso, trabajando principalmente con las fuentes superficiales provenientes de los ríos y quebradas que nacen en la Cordillera Central, según información de la propia compañía.

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El eje del suministro es el río Combeima, que desciende desde el Parque Nacional Natural Los Nevados atravesando el cañón homónimo. De acuerdo con el IBAL, la cuenca del Combeima es históricamente la principal proveedora del agua tratada en la planta de La Pola. Sin embargo, en temporadas de lluvias intensas, la turbiedad del río aumenta por los sedimentos que llegan desde afluentes como Las Perlas y Quebrada Seca, lo que puede causar suspensiones temporales del servicio mientras se restablecen las condiciones óptimas de captación.

Para compensar estas variaciones y evitar interrupciones prolongadas, el sistema de acueducto recurre a fuentes complementarias, especialmente las quebradas Cay y Chembe. La primera, ubicada dentro de la misma cuenca, aporta agua adicional a La Pola, mientras que Chembe abastece la planta que lleva el mismo nombre y distribuye el recurso en sectores específicos como la comuna 7, según el IBAL. Esta diversificación de fuentes es clave para la provisión estable.

La necesidad de fortalecer la seguridad hídrica condujo a la creación del denominado Acueducto Complementario, que integra el río Cocora como fuente alterna de abastecimiento. Este sistema, de acuerdo con información de la empresa, permite disminuir la dependencia absoluta del Combeima y ha resultado fundamental durante emergencias recientes, cuando el apoyo del Cocora, junto a Cay y Chembe, permitió mantener el servicio activo en casi toda la ciudad.

El proceso de potabilización es riguroso. El agua recolectada se dirige a plantas como La Pola, Boquerón o Chembe, donde pasa por una serie de etapas —coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección— destinadas a eliminar sedimentos, material orgánico y agentes patógenos. Una vez tratada, se almacena en tanques desde donde es distribuida mediante nueve distritos hidráulicos, ajustando la entrega a la topografía y distribución geográfica.

El abastecimiento de Ibagué está directamente vinculado al estado de conservación de las cuencas circundantes. Por esta razón, tanto el IBAL como las autoridades ambientales implementan estrategias de protección, restauración y monitoreo en estas zonas, conscientes de que la seguridad en el suministro depende de la salud de los afluentes principales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales fuentes de agua que abastecen a Ibagué?

Ibagué recibe agua principalmente del río Combeima, junto con fuentes complementarias como las quebradas Cay y Chembe. Además, el Acueducto Complementario integra al río Cocora como respaldo para garantizar el suministro durante emergencias o condiciones adversas, según información del IBAL.

¿Por qué pueden presentarse cortes de agua potable en Ibagué?

Los cortes o bajas presiones en el agua potable suelen ocurrir debido al aumento de turbiedad en el río Combeima, especialmente durante temporadas lluviosas. Cuando los sedimentos impiden el tratamiento seguro del agua, el IBAL suspende temporalmente la captación y recurre a otras fuentes mientras se restablecen las condiciones óptimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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