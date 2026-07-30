Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Más de un año ha transcurrido desde el anuncio de la instalación de un nuevo semáforo en la intersección de la calle 103 con carrera Quinta, en el sector de El Salado, y la obra aún no se ha concretado. El proyecto fue presentado por las autoridades en septiembre de 2025, en respuesta a múltiples solicitudes de la comunidad. Según los residentes del sector, el cruce representaba un elevado riesgo para peatones y conductores, debido al alto flujo vehicular y la ausencia de una regulación adecuada.

Sigue a PULZO en Discover

Originalmente, las autoridades informaron que el semáforo ubicado en el barrio Topacio dejaría de funcionar, siendo trasladada la regulación del tráfico a la nueva intersección de El Salado. Esta decisión buscaba mejorar la movilidad y la seguridad vial, atendiendo a las inquietudes que durante meses habían manifestado los habitantes del sector. Sin embargo, la promesa oficial no se ha materializado, lo que ha mantenido viva la inconformidad entre los residentes.

El contexto de movilidad se transformó con la reciente pavimentación de la avenida Ambalá. De acuerdo con la información disponible, la obra convirtió este corredor en la principal vía de acceso y salida hacia la comuna Siete y el norte de Ibagué, incrementando de forma notoria el flujo de vehículos. Este aumento ha provocado que la necesidad del semáforo sea aún más apremiante, especialmente durante las horas pico, según manifiestan tanto conductores como habitantes de la zona.

Frente a la persistencia de la problemática, la Secretaría de Movilidad se pronunció nuevamente. Consultado por medios locales, Camilo Martínez, secretario de Movilidad, afirmó que la instalación del semáforo estaría cerca de concretarse. En palabras del funcionario: "Espero en menos de un mes ya tenerlo puesto". Así lo señaló en respuesta a las consultas sobre el estado actual del proyecto.

La comunidad mantiene la esperanza de que este nuevo plazo se cumpla, pues el aumento del tráfico en la zona ha obligado a que agentes de tránsito estén de manera constante regulando el paso vehicular. La atención se centra ahora en la posibilidad real de que El Salado cuente, por fin, con el semáforo prometido y con una regulación vial que garantice seguridad y fluidez para todos los actores que transitan por este sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ha tomado tanto tiempo la instalación del semáforo en El Salado?

Según la información disponible, la instalación del semáforo ha enfrentado retrasos a pesar de haber sido anunciada en septiembre de 2025. Las autoridades habían decidido trasladar la regulación del tráfico a este cruce debido a la preocupación de los residentes por los riesgos de accidentes. Sin embargo, un año después, la obra no ha iniciado. Factores como la transformación en la movilidad tras la pavimentación de la avenida Ambalá y la priorización de otros puntos pueden haber incidido en la postergación, aunque no se detallan razones específicas en la información suministrada.

¿Cuándo estaría listo el semáforo en la intersección de la calle 103 con carrera Quinta?

De acuerdo con declaraciones del secretario de Movilidad, Camilo Martínez, el semáforo prometido estaría próximo a instalarse, y él espera que "en menos de un mes ya tenerlo puesto". La expectativa de los habitantes y conductores de la zona ahora recae en que este nuevo plazo se cumpla efectivamente, ante el incremento sostenido de vehículos y la necesidad urgente de mejorar la regulación del tráfico en ese punto estratégico del sector El Salado, en Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.