Un nuevo hecho de violencia se registró en el departamento del Cesar, luego de que la subestación de Policía de El Burro, ubicada sobre la vía que comunica con Pailitas, fuera blanco de un ataque armado con un artefacto explosivo lanzado desde un dron.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por Blu Radio, el hecho dejó daños materiales en la infraestructura. Hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas o fallecidas, mientras las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias del ataque.

La situación es atendida por la fuerza pública, que mantiene presencia en la zona y trabaja en la recolección de información para determinar quiénes estarían detrás de la acción violenta. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un balance oficial con mayores detalles.

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#Atención A esta hora es atacada la subestación de Policía de El Burro, en la vía hacia Pailitas, Cesar. El hecho deja preliminarmente daños materiales. pic.twitter.com/e3NlZREHoC — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 23, 2026

¿Qué dijo la Gobernación del Cesar sobre el ataque en Pailitas?

La Gobernación del Cesar rechazó el ataque armado contra la subestación de Policía de El Burro, en jurisdicción del municipio de Pailitas, y aseguró que se adoptaron medidas inmediatas para responder a la situación.

A través de un pronunciamiento, la administración departamental informó que activó todos los protocolos de coordinación con la fuerza pública con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del hecho.

Las autoridades mantienen las investigaciones en curso para esclarecer lo sucedido y establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, mientras continúa el despliegue de seguridad en este sector del departamento.

#ORDENPÚBLICO La Gobernación del Cesar rechazó el ataque armado contra la subestación de El Burro en jurisdicción del municipio de Pailitas. Según informó, “se activaron todos los protocolos de coordinación con la fuerza pública para dar con los responsables del acto violento”.… pic.twitter.com/Sx6CYy14zO — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 23, 2026

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