Un nuevo hecho de violencia contra la infraestructura estratégica del país se registró en la tarde del jueves 9 de julio, cuando un artefacto explosivo fue lanzado desde un dron sobre el Aeropuerto de Tibú, en Norte de Santander. El ataque dejó tres integrantes del equipo de seguridad y vigilancia lesionados y obligó a las autoridades a reforzar los operativos en la zona.

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De acuerdo con la Aeronáutica Civil, la explosión impactó el área donde funcionan las oficinas administrativas de la terminal aérea. Como consecuencia, tres trabajadores que se encontraban cumpliendo sus labores resultaron heridos por la onda expansiva y fueron trasladados a un centro asistencial del municipio.

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La entidad precisó que, al momento del atentado, no había pasajeros en las instalaciones, por lo que no se reportaron civiles afectados.

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Tras el ataque, la Aeronáutica Civil informó que se activó un trabajo coordinado con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para asegurar el perímetro, recolectar evidencia y avanzar en la identificación de los responsables.

Aunque las investigaciones continúan, las primeras hipótesis apuntan a que el atentado habría sido perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln), grupo armado con fuerte presencia en esa zona del Catatumbo.

🔴#Atención: atacan con explosivos aeropuerto del municipio de Tibú, en Norte de Santander. Siga el desarrollo de esta noticia aquí.👇https://t.co/NTaOXiDBb9 pic.twitter.com/vADppuR4bQ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 9, 2026

La región de Tibú ha sido escenario de una creciente confrontación entre organizaciones ilegales. En una alerta temprana emitida en noviembre de 2025, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el deterioro de la situación de orden público debido a las disputas entre el Eln y disidencias de las extintas Farc, entre ellas el Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre y el Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte.

En ese documento, la entidad alertó sobre hechos como homicidios, amenazas, secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, además del control ejercido por grupos armados en distintos sectores del municipio.

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Mientras continúan las inspecciones para establecer la magnitud de los daños ocasionados en la terminal aérea, la Aeronáutica Civil rechazó el atentado y condenó cualquier acción que ponga en riesgo a los trabajadores del sector y a la infraestructura de transporte.

La entidad señaló que este tipo de hechos afectan la conectividad de las regiones y reiteró que la prioridad es restablecer plenamente las condiciones de seguridad en el aeropuerto.

Por ahora, las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad de los autores del ataque.

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