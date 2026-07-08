El presidente electo Abelardo De La Espriella lanzó un ultimátum a dos de los cabecillas señalados de sembrar violencia en Norte de Santander. El anuncio se hizo al finalizar la primera sesión del empalme territorial en ese departamento, donde presentó una de las primeras decisiones que impulsará en materia de seguridad.

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De la Espriella declaró objetivos militares a alias Alfred, identificado como cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y a alias Andrey, señalado como jefe del frente 33 de las disidencias de las Farc. Durante su intervención, envió un mensaje directo a ambos comandantes ilegales.

“Tienen un mes para entregarse, de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les va a caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”, afirmó.

“Pondrá en marcha una nueva política frente a las organizaciones criminales, basada en el sometimiento a la justicia dentro del marco de la Constitución y la ley”. Además, lanzó otra advertencia a quienes continúan en estructuras ilegales: “A los violentos les envío un único mensaje, un ultimátum: sometimiento a la justicia a cambio de los beneficios que la ley concede. No habrá impunidad. No habrá territorios entregados. La Patria Milagro se recuperará entera”, agregó.

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De La Espriella también confirmó que ya recibió una manifestación de intención de sometimiento por parte de Digno José Palomino y Aldair Montenegro, señalados cabecillas de ‘Los Pepes’, organización criminal que opera en Barranquilla y el Atlántico. El presidente electo indicó que solicitará al ministro de Defensa designado y a la Fiscalía coordinar el procedimiento para adelantar ese proceso conforme a la ley.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.