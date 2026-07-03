Una mañana de preocupación vivieron quienes transitaban por la Plaza Botero, en el centro de Medellín, luego de que las confirmaran el hallazgo de un artefacto explosivo en ese concurrido sector de la ciudad. La amenaza fue controlada por unidades antiexplosivos de la Policía y el lugar volvió a ser habilitado tras el procedimiento.

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La alerta se conoció hacia las 11:28 de la mañana de este viernes 3 de julio, cuando el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que los equipos especializados intervinieron de inmediato para retirar el material explosivo y descartar nuevos riesgos en la zona.

Qué se sabe del artefacto explosivo hallado en la Plaza Botero

Tras la intervención, Federico Gutiérrez confirmó el resultado del operativo a través de su cuenta de X. Allí manifestó: “La rápida reacción de las autoridades nos permitió controlar la situación en la Plaza Botero. El material explosivo fue retirado de manera segura, el paso ya fue habilitado y una persona fue capturada. Además, continúan las labores para ubicar a otros tres presuntos involucrados”.

El alcalde también lanzó un mensaje contra los responsables del hecho. “En Medellín no vamos a permitir que los delincuentes pretendan sembrar miedo ni poner en riesgo la vida de nuestra gente. A quienes intenten hacerle daño a nuestra ciudad los vamos a buscar; serán capturados y tendrán que responder ante la justicia”, aseguró.

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Mientras avanzan las pesquisas, los equipos antiexplosivos permanecen en el lugar inspeccionando el artefacto que fue encontrado dentro de la maleta que portaba el hombre capturado. Esa revisión busca establecer las características del explosivo y determinar si existían otros riesgos para la población.

Además, el excandidato a la Cámara David Toledo aseguró que el capturado sería de nacionalidad venezolana. Sin embargo, esa información todavía no ha sido confirmada oficialmente por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

A la par del operativo, el concejal del Pacto Histórico José Luis Marín denunció que integrantes del Partido Comunista en Antioquia habrían recibido una amenaza que podría estar relacionada con el episodio ocurrido en la Plaza Botero. El cabildante compartió un correo electrónico cuyo contenido decía: “Ya están avisados hijueputas, sabemos dónde están. Esa oficina va a quedar en cenizas y a ustedes, comunistas de mierda, los vamos a picar y dejar regados. No queremos comunistas en Antioquia”.

Por ahora continúan con la búsqueda de otros tres presuntos involucrados y se espera que la Policía Metropolitana entregue un informe oficial con los resultados de la inspección del artefacto y los avances de la investigación.

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