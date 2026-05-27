Durante la tarde de este miércoles 27 de mayo se vivió un susto en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá: vecinos del sector reportaron la presencia de un carro abandonado, por lo que corrió la versión de que cargara explosivos.

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El incidente se presentó exactamente en la carrera 13a con calle 38, en plena zona residencial de la ciudad, por lo que hubo momentos de tensión entre los residentes de los edificios aledaños a donde estaba el vehículo negro. Al lugar el equipo de antiexplosivos de la Policía para descartar cualquier tipo de alerta.

Los uniformados trataron de forzar la cerradura e inspeccionaron el coche en caso de que se tratara de una amenaza de una bomba, como la que se vivió en la Universidad Nacional, también este miércoles.

Las autoridades acordonaron la zona y pusieron a los perros de su unidad a olfatear el perímetro. Luego de la inspección, descartaron cualquier tipo de amenaza externa. Sin embargo, la Policía aún está tratando de identificar al propietario de ese vehículo y por qué lo dejó abandonado durante tantas horas en una zona residencial.

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¿Qué hacer si ve un vehículo sospechoso en una calle de Bogotá?

La inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos en Bogotá y, por eso, las autoridades han insistido en la importancia de reportar cualquier situación extraña relacionada con vehículos sospechosos en calles, barrios o zonas residenciales de la capital.

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, muchos casos de hurto de carros y motocicletas comienzan con automotores estacionados en lugares oscuros, personas manipulando chapas o movimientos extraños en sectores poco concurridos. De hecho, la entidad advirtió que “ante cualquier manipulación sospechosa, llamar a la línea 123. Actuar temprano evita el hurto”.

Las autoridades también explicaron que algunos delincuentes usan vehículos de apoyo para cometer robos o vigilar posibles víctimas. Por eso, la reacción rápida de la ciudadanía puede ser clave para evitar delitos.

No se acerque directamente al vehículo ni confronte a las personas, en caso de que haya alguien en su interior.

Por ello, las autoridades dan las siguientes recomendaciones en caso de ver un vehículo sospechoso:

Observe detalles como placas, color, modelo y ubicación exacta.

Llame inmediatamente a la Línea 123 si nota comportamientos extraños.

Evite compartir información falsa o rumores en redes sociales.

Si el carro permanece mucho tiempo abandonado o hay manipulación de cerraduras, repórtelo.

Manténgase en un lugar seguro mientras llegan las autoridades.

La Secretaría de Seguridad también señaló que algunos ciudadanos detectan situaciones irregulares, pero no las reportan a tiempo. Sobre eso, indicó que “algunos vecinos ven manipulaciones sospechosas y no reportan”.

Además, la entidad recomendó aumentar la atención en calles oscuras o con poca actividad y avisar a las autoridades cuando se identifiquen “vehículos extraños” o movimientos inusuales cerca de viviendas o establecimientos comerciales.

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