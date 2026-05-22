Los ciudadanos en Bogotá siguen a merced de la inseguridad por cuenta de los atracadores. El caso más insólito ocurrió durante la mañana de este 22 de mayo y en la Autopista Norte, cuando había alto flujo vehicular.

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Los delincuentes aprovecharon que la movilidad estaba prácticamente detenida y se metieron entre los carros que estaban en el sentido norte-sur para irse contra una camioneta plateada. Según lo expuesto por la cuenta de ‘X’ @PasaenBogota, se trataría de una banda de al menos seis asaltantes que fingían ser vendedores ambulantes para pasar desapercibidos entre el trancón.

Las imágenes compartidas por la ya mencionada cuenta de ‘X’, y grabadas por un conductor que estaba detrás del incidente, muestra a uno de los delincuentes intimidando a los ocupantes del carro en movimiento. Momentos después, llega uno de los cómplices y amenaza con un arma blanca al chofer para quitarle sus pertenencias.

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#BOGOTÁ. La mañana de este 22MAY, ciudadano grabó con su celular el momento en que, individuos asaltaron a los ocupantes de un vehículo en la Autopista Norte con Cl 140, sentido N-S. Es una banda de por lo menos 6 sujetos haciéndose pasar por vendedores ambulantes y aprovechando… pic.twitter.com/pwKvDKJtMc — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 22, 2026

Finalmente, ambos huyen cobardemente del lugar y se escabullen rápido entre los árboles de los separadores para meterse por la calle 140. Y todo esto se dio, reiterando, mientras miles de vehículos seguían su camino.

Otros ciudadanos han asegurado que a esos sujetos se les ha visto frecuentemente haciendo de las suyas en otros puntos de la Autopista Norte como la calle 85, por lo que exigen un mayor pie de fuerza.

Hace unos minuto vi esta rata en la Autopista con Calle 85, sentido norte sur @PoliciaColombia pic.twitter.com/FuORHEKgKs — Lázaro (@LazarilloDTorm) May 22, 2026

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