La delincuencia no da tregua en la capital de la República y los comerciantes siguen estando en el ojo de las estructuras criminales. En las últimas horas, un millonario y descarado hurto se registró en el barrio San Antonio, ubicado en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, donde un grupo de delincuentes ingresó a una vivienda familiar y escapó con más de 80 millones de pesos en efectivo, dinero en efectivo que representaba las ganancias y el capital de trabajo de unos comerciantes de pescado de la zona.

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De acuerdo con el reporte entregado por el ‘Ojo de la noche’ de Mañanas Blu, el robo ocurrió bajo la modalidad de ‘apartamentazo’. Aprovechando que el inmueble se encontraba temporalmente desocupado, al menos tres hombres llegaron de manera sigilosa hasta la entrada principal y, utilizando un manojo con varias llaves maestras, lograron abrir la puerta sin necesidad de levantar sospechas ni recurrir a la violencia o al uso de la fuerza para romper las cerraduras de seguridad.

Una vez adentro, los delincuentes comenzaron a desvalijar el apartamento con total tranquilidad. Las víctimas relataron que los sujetos ya habían alcanzado a descolgar y bajar la mayoría de los televisores de la vivienda para llevárselos; sin embargo, el rumbo del asalto cambió drásticamente cuando los delincuentes ingresaron a la habitación principal.

En ese espacio, los hombres hallaron la millonaria suma de dinero en efectivo escondida, lo que hizo que cambiaran de planes inmediatamente, dejando tirados los electrodomésticos para concentrarse únicamente en el botín de billetes y emprender la huida con el botín en sus manos.

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El comerciante afectado manifestó ante los micrófonos de la emisora su profunda preocupación y frustración frente al actuar de las autoridades judiciales del país, pues aunque la Policía Metropolitana de Bogotá llegó al lugar de los hechos tras el reporte del hurto, las víctimas temen que el caso se quede archivado y en la total impunidad.

A pesar del desalentador panorama, la pieza clave de la investigación se concentra ahora en las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector, videos en los que quedó registrado detalladamente el momento exacto en que los tres ladrones llegan al inmueble, entran a robar e incluso, según fuentes cercanas al caso, permitirían identificar plenamente los rostros de los responsables de este millonario robo que azota al comercio del norte de la ciudad.

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