El cobarde atentado con cilindros bomba perpetrado por el Eln contra el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena en Riohacha, La Guajira, sigue sumando desgarradores detalles que evidencian el horror vivido por la población civil y las tropas en la madrugada de este miércoles 27 de mayo. Mientras el Ejército Nacional confirmó que al menos 12 soldados resultaron heridos tras el impacto en la zona de dormitorios, los habitantes de los barrios aledaños a la Troncal del Caribe rompieron el silencio para describir los minutos de pánico que padecieron debido a la onda expansiva.

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En declaraciones entregadas en exclusiva para Noticias Caracol, la comunidad afectada lanzó un desesperado grito de auxilio ante la cruda realidad que enfrentan en materia de orden público. Clara Ramírez, una de las moradoras del sector cuyas viviendas sufrieron serios daños estructurales por las detonaciones artesanales, relató con la voz entrecortada cómo tuvo que reaccionar para salvar su vida y la de sus seres queridos en medio de la oscuridad. “Eso fue a las 12:18, dañó las casas. Yo escuché y salí con mis hijas con pánico y miedo, corrimos, no sabíamos para dónde ir y luego coloqué a mis hijas debajo de la mesa para no exponerlas hacia afuera, pero sí vivimos algo muy feo”, manifestó la mujer con profunda indignación.

Por su parte, los reporteros desplegados en la zona de la tragedia confirmaron que el panorama dentro del complejo militar es devastador, detallando que la estructura de los baños y los alojamientos donde descansaban los uniformados quedó prácticamente en ruinas. Asimismo, se conoció una preocupante alerta que mantiene en vilo al departamento de La Guajira: las unidades de antiexplosivos ya han tenido que detonar de manera controlada cuatro artefactos adicionales que fueron hallados enterrados o camuflados en los alrededores de la unidad de la Primera División del Ejército.

Ante la inminente amenaza de que existan más cilindros sin estallar en este estratégico corredor vial que conecta con Maicao, las autoridades mantienen bloqueada la carretera nacional. Clara Ramírez aprovechó los micrófonos para enviarle un fuerte y directo mensaje al jefe de Estado: “Hago un llamado al presidente Petro que dé más seguridad en Riohacha, estamos muy afectados, no queremos vivir más esto. No es la primera vez que pasa”. Por ahora, las tropas se mantienen desplegadas de manera coordinada con la Policía Nacional para evitar nuevas acciones terroristas y asegurar el territorio.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: