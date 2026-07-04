Por: El Espectador

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En la tarde de este sábado 4 de julio, la estación de Policía de Tadó (Chocó) fue el blanco de un nuevo ataque con drones en contra de la fuerza pública. En videos quedó registrado cómo drones lanzaron explosivos contra las instalaciones de la institución.

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De acuerdo con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, “desde el día de ayer se registran combates y ataques con explosivos por parte del Eln en el municipio de San José del Palmar. El Ejército Nacional se encuentra aún repeliendo los ataques. Y el día de hoy se han registrado dos ataques con tres cargas explosivas transportadas por drones en la estación de policía de Tadó. En el ataque de Tadó se registraron daños físicos a la infraestructura pero afortunadamente no hay civiles ni policías heridos”.

En su cuenta de X la mandataria también le pidió a la ciudadanía “mantenerse en lo posible alejada de las estaciones de policía durante el día de hoy en que el Eln ha indicado la celebración de un aniversario de bloque como excusa para su acción delictiva”. Córdoba agregó que “convocaremos inmediatamente un Comité de Orden Público que permita disponer recursos del fondo de seguridad para inversiones en capacidades antidrones en favor de nuestra Policía Nacional”.

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Por su parte, la Policía de Chocó, a través de un comunicado, sostuvo que “estos hechos estarían relacionados con actividades propagandisticas y acciones ofensivas aparentemente adelantadas por el Grupo Armado Organizado (GAO) Eln, con ocasión de la conmemoración de su aniversario número 62″. Según la institución, fueron lanzados cuatro artefactos explosivos mediante el empleo de aeronaves remotamente tripuladas (drones), impactando la infraestructura de la unidad policial”.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟

La @PoliciaColombia en el #Chocó informa a la opinión pública sobre los hechos ocurridos en el municipio de Tadó y las acciones institucionales adelantadas para preservar la seguridad y la convivencia ciudadana. pic.twitter.com/Fwt8fe6LOk — Departamento de Policía Chocó (@PoliciaChoco) July 4, 2026

Según el comunicado, “no se presentaron afectaciones al personal policial ni a la población civil. Pero si se registraron daños materiales en la cubierta de las instalaciones de la estación”. Asimismo, señalaron que la institución “desplegó todas sus capacidades especializadas de investigación criminal e inteligencia policial, con el propósito de identificar, ubicar y capturar a los responsables de este hecho violento, que atenta contra la seguridad de los habitantes”.

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🚨 ¡Alerta en Chocó! Drones atacaron la estación de Policía de Tadó. Según información preliminar, el ELN estaría detrás del hecho. Afortunadamente no hay heridos. ¿Otro mensaje en plena implementación de la “paz total”?#DenunciasAntioquia pic.twitter.com/d9oWKyB7EV — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) July 4, 2026

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