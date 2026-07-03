La convocatoria a la “desobediencia civil” hecha por el senador Iván Cepeda sigue provocando reacciones en distintos sectores políticos. Esta vez, desde el uribismo llegó una fuerte respuesta de Sebastián López, exconcejal de Medellín por el Centro Democrático, quien aseguró que Antioquia y su capital no respaldarán ese tipo de iniciativas. El dirigente defendió la institucionalidad y aseguró que el departamento mantendrá su postura frente a este tipo de llamados.

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En una declaración pública, López afirmó que Medellín y Antioquia ya enfrentaron momentos difíciles durante el gobierno de Gustavo Petro y que actuarán de la misma manera frente a cualquier convocatoria que, a su juicio, promueva la desobediencia civil. “Resistimos a Petro, resistimos a Cepeda y al que sea. Medellín y Antioquia no serán territorio para la desobediencia civil”, aseguró.

El vocero del Centro Democrático también manifestó que acompañará las decisiones que adopte el presidente electo, Abelardo De la Espriella, y reiteró el respaldo de esa colectividad política. En ese sentido afirmó: “Vamos a seguir al pie de la letra todas las medidas que tome nuestro presidente Abelardo De La Espriella. Con la compañía de nuestro partido del Centro Democrático desde Medellín y de Antioquia defenderemos el país del llamado guerrillero de la desobediencia civil de Iván Cepeda y de Gustavo Petro”.

Finalmente, López insistió en que el Centro Democrático mantendrá una posición firme frente a este tipo de convocatorias. En su intervención concluyó: “Desde el Centro Democrático seguiremos firmes, sin ceder ante quienes pretenden promover el caos”.

Hasta el momento, el senador Iván Cepeda no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Sebastián López ni ha respondido a los señalamientos hechos por el vocero del uribismo.

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