El proceso judicial por el magnicidio del exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025, ha entrado en una fase de profunda controversia y malestar institucional. Una filtración conocida por revista Semana puso al descubierto el interrogatorio de Élder José Arteaga, alias ‘el Costeño’ o ‘Chipi’, señalado como el cerebro logístico, de inteligencia y encargado de instrumentalizar al menor de edad que ejecutó el asesinato.

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Lejos de aportar luces sobre los determinadores o autores intelectuales del crimen, el testimonio de alias ‘Chipi’ devela una alarmante falta de rigor investigativo y una desconcertante atmósfera de familiaridad entre el procesado y la fiscal encargada del caso.

Mientras el confeso criminal evade los cuestionamientos de fondo con respuestas evasivas y exculpa a sus allegados, la funcionaria judicial se compromete abiertamente a gestionar beneficios de reclusión y traslados carcelarios por “reunificación familiar” a la capital. El documento ha encendido las alarmas de la defensa de las víctimas, que cataloga el acuerdo como un premio desproporcionado a cambio de una verdad a medias.

El documento revela una preocupante asimetría entre la gravedad del delito (un magnicidio con fines políticos) y lo laxo del preacuerdo que está a las puertas de ser evaluado por un juez de la República:

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Lo que aportó alias ‘Chipi’ a la verdad Los beneficios y compromisos de la Fiscalía Reconoció haber estado en el lugar de los hechos (Parque El Golfito) coordinando al sicario menor de edad. Una rebaja sustancial y drástica en la pena principal por los delitos imputados. Confirmó contactos con alias ‘el Viejo’, enlace directo de la oficina de sicarios con la disidencia Segunda Marquetalia. El compromiso explícito de la fiscal para tramitar ante el Inpec su traslado a una cárcel de Bogotá. Utilizó un libreto de evasivas sistemáticas: “no sé”, “yo nunca”, “no tenía conocimiento”, blindando a los jefes de la red. Concentrar la imputación solo en delitos menores incluidos en el acuerdo para evitarle nuevos cargos.

El expediente deja en evidencia dos puntos críticos que la Fiscalía General de la Nación dejó pasar de largo durante la diligencia, sin realizar las respectivas confrontaciones ni verificaciones técnicas:

La captura fallida que pudo salvar al político: alias ‘Chipi’ confesó que una semana antes del magnicidio, la Policía Nacional derribó la puerta de una vivienda en el barrio Las Cruces donde la banda planeaba un doble homicidio. Pese a ser retenidos y trasladados a un CAI, fueron dejados en libertad a las pocas horas porque no les hallaron armas de fuego en ese instante. La fiscalía no profundizó en esta flagrante falla de prevención policial.

El libreto de la exculpación: durante la sesión, el procesado se dedicó a exculpar a los miembros más cercanos de su estructura (como alias ‘Catherine’), argumentando que los conductores o acompañantes no sabían que iban a cometer un magnicidio, restándole validez a las pruebas que ya posee el Estado colombiano.

Fiscal: “En el mismo preacuerdo dejamos constancia de que usted quiere que lo trasladen a una cárcel por reunificación familiar en Bogotá… Nosotros nos comprometemos a hacerle el trámite para que lo trasladen. Bueno.” Élder José Arteaga (alias Chipi): “Dios la bendiga; piénsame mucho, piénsame mucho”.

La indignación de la familia del fallecido líder político no se ha hecho esperar. El abogado Víctor Mosquera, representante legal de las víctimas, advirtió que de aprobarse este preacuerdo se enviaría un mensaje nefasto a la sociedad. “Inclina la balanza en beneficio del asesino, expone la verdad a un escarnio público y fomenta la percepción de que, en Colombia, la justicia es plenamente negociable”, afirmó el penalista.

Este escenario no es nuevo en el caso. Hace tan solo un mes, otro juez de la República le tumbó un acuerdo similar a la Fiscalía con Harold Barragán (coordinador del sicario menor de edad) por considerar que los beneficios eran excesivos frente a su nula colaboración. La Judicatura tendrá en sus manos la decisión de avalar este polémico documento o exigirle al ente acusador que aplique el rigor necesario para dar con las verdaderas cabezas ocultas tras la Segunda Marquetalia que ordenaron el crimen.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.