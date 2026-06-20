Por: El Espectador

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La Fiscalía Penal Militar y Policial informó que fue precluida la investigación adelantada contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, jefe del esquema de protección del senador Miguel Uribe Turbay. El político del Centro Democrático murió el 11 de agosto de 2025, un mes después del atentado en su contra ocurrido durante un evento político en Bogotá.

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Según el ente investigador, el uniformado fue notificado del evento político realizado en el parque El Golfito, en el sector de Modelia, pocas horas antes de su desarrollo. En ese momento, Gómez Velasco activó de inmediato las coordinaciones con personal de la jurisdicción y la articulación con otros esquemas de seguridad presentes en el lugar.

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Las pruebas recopiladas por la Fiscalía 2203 Especializada y su equipo de Policía Judicial indican que el atentado contra el senador obedeció a un plan criminal estructurado con meses de anticipación, ejecutado por una red delictiva con división de funciones, logística previa y determinadores específicos. Por el crimen del senador ya fueron vinculadas nueve personas, incluido el menor de 15 años que disparó contra el senador en tres ocasiones.

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En ese sentido, la investigación concluyó que el ataque correspondió a una operación criminal de alta complejidad y no a una conducta omisiva deliberada del jefe del esquema de seguridad. De acuerdo con la Fiscalía Militar, el subcomisario Gómez aplicó los protocolos de protección al cubrir con su cuerpo al senador y facilitar su evacuación, mientras otros integrantes del dispositivo de seguridad repelieron la agresión, capturaron al atacante y apoyaron el traslado urgente de Uribe Turbay a un centro asistencial.

Con base en estas pruebas, el Juez 1202 Especializado decretó la preclusión de la investigación, al acoger los argumentos de la Fiscalía Delegada y concluir que se aplicaron los protocolos correspondientes y que las actuaciones del subcomisario Víctor Hugo Gómez evidenciaron una reacción inmediata orientada a la protección de la vida e integridad del senador.

El presunto rol de la ‘Segunda Marquetalia’ en el crimen del senador Miguel Uribe

Desde el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, las autoridades han señalado a la disidencia de las Farc Segunda Marquetalia, liderada por alias “Iván Márquez”, como posible determinadora del crimen. La versión cobró nueva fuerza tras la condena de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, considerado una pieza clave en la estructura que ejecutó el magnicidio.

Aunque la Fiscalía General de la Nación aún no ha confirmado cuál es su hipótesis principal, tanto el Ministerio de Defensa como la Policía Nacional han mencionado la presunta participación de la Segunda Marquetalia. El entonces director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, aseguró en julio de 2025 que las investigaciones apuntaban a que esa disidencia “muy seguramente” haría parte del entramado criminal, aunque aclaró que las pesquisas continúan para confirmar o descartar esa posibilidad.

El pasado marzo, alias ‘El Viejo’ fue condenado a 22 años y cuatro meses de prisión tras aceptar, mediante un preacuerdo con la Fiscalía, su responsabilidad en la coordinación del asesinato. El ente investigador estableció que Pérez Marroquín encargó la logística del ataque a Elder José Arteaga Hernández, alias “Chip”, y realizó labores de seguimiento a Uribe Turbay meses antes del atentado.

La investigación también señala que alias ‘El Viejo’ entregó el arma de fuego utilizada en el crimen a Katherine Andrea Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’, quien la suministró al adolescente que disparó contra el senador. Además, una semana después del ataque, el hoy condenado habría facilitado la huida de la mujer hacia Caquetá, donde, según la Fiscalía, sería entrenada por integrantes de la Segunda Marquetalia en tácticas de francotirador y manejo de drones.

(Lea también: Magnicidio de Miguel Uribe: fallo clave reactiva versión sobre rol de la Segunda Marquetalia)

Las sospechas sobre la participación de esa estructura armada se reforzaron tras la captura de alias ‘Gabriela’ en Florencia (Caquetá), zona de influencia de la columna móvil Teófilo Forero. A esto se suman las revelaciones divulgadas por la revista Semana sobre un supuesto testimonio de alias ‘El Viejo’, en el que habría asegurado que la Segunda Marquetalia ordenó el asesinato y que la instrucción habría sido impartida por José Aldinever Sierra, alias ‘Zarco Aldinever’, a través de Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’.

Pese a estos señalamientos, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente la responsabilidad de la Segunda Marquetalia ni ha identificado de manera definitiva a los determinadores del crimen. La defensa de la familia de Miguel Uribe y fuentes del ente investigador han señalado que las indagaciones continúan y que aún es necesario recaudar más pruebas para esclarecer quiénes ordenaron el magnicidio y cuáles fueron sus motivaciones.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.