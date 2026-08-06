Por: El Espectador

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El caso conocido como Lili Pink, enfocado en la investigación por presunto lavado de activos y contrabando dentro de la reconocida empresa textil, ha presentado recientemente un nuevo desarrollo. La Fiscalía General de la Nación decidió ampliar la investigación y aplicar medidas cautelares en contra de Elephant Import & Export S.A.S., firma señalada de haber funcionado como fachada para la comisión de los posibles delitos. Según la información recolectada por el ente investigador, Elephant Import & Export aparecía como una de las principales proveedoras de Lili Pink y Joy, pero aparentemente fue utilizada para respaldar la importación y suministrar mercancía, a pesar de que no contaba con la capacidad económica real para hacerlo.

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La Fiscalía ha señalado que la supuesta solvencia financiera de Elephant Import & Export tenía como fundamento un préstamo de 64.000 millones de pesos colombianos, otorgado por otra sociedad que, a su vez, tampoco presentaba la capacidad económica necesaria para sustentar una operación de semejante magnitud. Dentro del mismo entramado, también se identificó que Fast Moda S.A.S., sociedad por la que operan Lili Pink y Joy, consignaba una deuda de 126.000 millones de pesos a favor de Elephant, lo que, según la investigación, haría parte del esquema implementado por la estructura investigada.

Durante las diligencias llevadas a cabo por el ente investigador, se hallaron 12 contenedores con mercancía procedente de China, ingresada al país desde Panamá. Además, se pudo corroborar que otros 31 contenedores ya habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La investigación reveló, asimismo, que parte de esos productos llegaban con etiquetas listas para el mercado colombiano, aunque su origen era chino.

De acuerdo con la Fiscalía, todas estas acciones buscan impedir que la sociedad involucrada siga siendo parte de supuestas maniobras de contrabando y lavado de activos. El 27 de abril, se realizaron las primeras operaciones de extinción de dominio sobre más de 400 tiendas donde se comercializa Lili Pink. Igualmente, se anunciaron capturas, entre ellas la del abogado Walter Martínez Martínez, procesado por delitos como lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando, cargos que no fue aceptados por el capturado. Según el órgano de control, la estructura investigada estaría vinculada a operaciones de lavado superiores a 730.000 millones de pesos, posibles enriquecimientos ilícitos por encima de 430.000 millones y casos de contrabando superiores a 75.000 millones de pesos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanza la investigación por lavado de activos y contrabando en el caso Lili Pink?

La investigación ha avanzado con la ampliación de indagaciones y la aplicación de medidas cautelares a Elephant Import & Export S.A.S., presunta firma de fachada. Se han rastreado préstamos y deudas millonarias entre diversas sociedades, se han decomisado contenedores con mercancía y se han tomado acciones judiciales como la extinción de dominio y detenciones, según informó la Fiscalía.

¿Cuál es el papel de Elephant Import & Export S.A.S. en el esquema de presunto lavado de activos?

De acuerdo con la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para simular importaciones y suministros de mercancía a Lili Pink y Joy, pese a no tener capacidad financiera real, y recibió un préstamo de una sociedad igualmente sin sustento económico. Esta operación, junto con altas deudas, sería parte central del esquema investigado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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