Verónica Alcocer envió un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación solicitando información sobre la investigación penal abierta sobre las grabaciones en las que es mencionada.

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Así lo informó por medio de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), sobre un tema que involucra al Gobierno presidido por Gustavo Petro, su exesposo.

El requerimiento legal surge luego de conocerse audios filtrados de Eva Ferrer, exconsejera presidencial, en los cuales califica al entorno de la expareja de Gustavo Petro como “banda de criminales”.

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A través de su apoderado jurídico, Ricardo Gaviria Ramírez, la excónyuge del mandatario preguntó si el ente acusador adelanta un proceso formal, iniciado este miércoles, 5 de agosto.

El escrito examina las revelaciones periodísticas que exponen una ostentosa ‘danza de los millones’ dentro de la Casa de Nariño, abarcando aportes electorales, partidas extraviadas y fondos en efectivo.

Frente a las grabaciones expuestas por Eva Ferrer, la defensa técnica de Verónica Alcocer precisó la postura oficial de la primera dama en la declaración enviada al organismo acusador.

“En tales audios, sin mayores precisiones de tiempo, modo y lugar, se menciona el nombre de mi poderdante, Verónica Alcocer García, en relación con una serie de hechos que, en abstracto, podrían revestir las características objetivas de conductas punibles”, señaló.

De igual forma, el apoderado judicial añadió en el escrito formal una observación concerniente a probables actuaciones promovidas en el escenario parlamentario.

“De igual forma, ha trascendido públicamente que algunos congresistas tendrían la intención de promover una denuncia penal relacionada con dichos acontecimientos”, remarcó.

Con el propósito de “establecer prontamente su buen nombre y el de su familia”, Alcocer solicitó conocer el número de noticia criminal para estructurar oportunamente su defensa.

Adicionalmente, el escrito radicado deja formalmente abierta la puerta para emprender acciones legales contra la exfuncionaria con el fin de desmentir los señalamientos sobre presuntas irregularidades.

Este es el trino:

Hemos enviado derecho de petición a la @FiscaliaCol para solicitar información con el legítimo interés de restablecer prontamente mi buen nombre y el de mi familia. pic.twitter.com/P4maNBtBu5 — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) August 5, 2026

Por otra parte, la exasesora catalana dio a conocer a través de su abogada que citó formalmente a una audiencia de conciliación a la primera dama.

La diligencia busca conciliar con Verónica Alcocer y Manel Grau, empresario catalán cercano, cobrando 48.000 euros, unos 180 millones de pesos colombianos, más 52 millones pendientes desde campaña.

¿Quién es Ricardo Gaviria Ramírez?

Ricardo Gaviria Ramírez es un abogado penalista colombiano, egresado de la Universidad de Caldas, con más de 20 años de experiencia en derecho penal. Su perfil aparece en su propia firma, Derecho Penal & Empresa, y en publicaciones del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

Es socio fundador y director general de la firma Gaviria Ramírez Derecho Penal y Empresa, con sede en Bogotá. Desde allí, representa a empresas y personas naturales en procesos penales de alta complejidad y alto impacto público, según describe su sitio web profesional.

Ha actuado como defensor en casos emblemáticos, entre ellos el de los 13 estudiantes de la Universidad Nacional, el caso Las Marionetas, el caso FONADE y el de Centros Poblados. También ha defendido a magistrados y directivos en investigaciones de relevancia nacional.

En su perfil profesional se destaca que asesora a entidades financieras y compañías de sectores como alimentos, bebidas, tecnología y deporte profesional. Entre sus clientes aparecen Bancolombia, Bavaria, Postobón, Siemens Healthcare, Renault Sofasa, Fecoljuegos, Colbet, W Play y Atlético Nacional.

Además, ejerce como profesor de posgrado en Derecho Penal Internacional y es vicepresidente del capítulo Caldas del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. En ese rol publica artículos sobre temas de justicia penal y derechos de las víctimas.

En 2024, lo señalaron como el nuevo abogado defensor de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en procesos penales en su contra.

En la actualidad, figura como director de la Comisión de Apoyo Investigativo de la Defensa del Presidente de la República, según su propia firma.

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