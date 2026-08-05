Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo un llamado enfático para que el organismo de control fiscal de Colombia, la Contraloría General de la República, actúe de manera independiente y alejada de cualquier sesgo político en el contexto del cambio de Gobierno. Sus declaraciones surgen mientras el Congreso se encuentra en la etapa decisiva del proceso para escoger al nuevo contralor, cargo clave en la vigilancia y control del manejo de los recursos públicos nacionales, según datos detallados por Noticias Caracol y El Diario.

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Uribe, líder del movimiento político Centro Democrático, fue interrogado acerca de una posible inclinación de su bancada hacia algunos de los 10 aspirantes que aún continúan en la contienda. Aunque eligió la cautela en cuanto a nombres o apoyos directos, sí fue contundente en su petición personal de independencia para quien asuma la cabeza del organismo. Destacó que no debe haber “cero persecución al presidente De la Espriella, cero persecución al, ya en ese momento, expresidente Petro”, enfatizando que, más allá de la filiación política, la Contraloría debe mantenerse al margen de retaliaciones o investigaciones con motivación ideológica. Así, recalcó la importancia de que la fiscalización se lleve con autonomía y nunca como instrumento de confrontación contra el actual presidente Gustavo Petro ni el próximo mandatario, Abelardo de la Espriella.

El proceso de designación del contralor quedó en manos del Congreso, que inició sesiones el pasado 20 de julio. Allí, senadores y representantes a la Cámara deberán elegir, por mayoría absoluta y durante el primer mes de actividad ordinaria, al responsable de dirigir la Contraloría General por el periodo de los próximos cuatro años, siguiendo el listado definitivo de finalistas que ha llegado a diez nombres. El desarrollo de esta elección es visto como una de las primeras y más relevantes determinaciones institucionales del nuevo ciclo legislativo y presidencial.

En el marco de estos cambios, Uribe también se refirió a la reorganización de fuerzas dentro de la derecha colombiana tras la legalización del movimiento Defensores de la Patria, ahora con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Con seis votos favorables y uno en contra del organismo, este partido, liderado por el presidente electo De la Espriella, obtuvo la posibilidad de recibir financiación estatal y entregar avales en las siguientes elecciones regionales, alterando el panorama en un sector tradicionalmente dominado por el Centro Democrático.

Frente a la inminente posesión del mandatario electo en Cali, prevista para el 7 de agosto, Uribe reveló haber sido invitado al evento, aunque aún no decide si asistirá, dadas su situación personal y temas judiciales, en referencia directa a los desafíos y análisis que aún realiza sobre su participación.

Disclaimer: Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién elige al contralor general de la República y cuál es su función principal?

La elección del contralor general de la República está a cargo del Congreso, que debe escogerlo entre una lista de finalistas por mayoría absoluta durante el primer mes de sesiones ordinarias. La principal función del contralor es vigilar que la administración de los recursos públicos se realice correctamente, garantizando transparencia y el uso eficiente de los mismos.

¿Qué implica la personería jurídica para un movimiento político en Colombia?

Obtener personería jurídica, como ocurrió con Defensores de la Patria según el Consejo Nacional Electoral, permite a un movimiento convertirse en partido, acceder a financiación estatal, entregar avales a candidatos y participar oficialmente en procesos electorales, lo que fortalece su presencia en el escenario político nacional.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.