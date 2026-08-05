Barranquilla se alista para recibir al presidente electo, Abelardo de la Espriella, con un concierto gratuito que reunirá a reconocidos artistas del país y que servirá como acto de bienvenida a su llegada al poder. El evento se llevará a cabo el 7 de agosto, desde las 3:00 de la tarde, en el Gran Malecón, y hará parte de la celebración con la que la capital del Atlántico marcará el inicio del nuevo Gobierno.

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Bajo el lema ‘Barranquilla, capital de la patria’, la jornada también estará enmarcada en el anuncio de que la ciudad será presentada como capital alterna de Colombia, una iniciativa impulsada por el nuevo Gobierno y que busca darle un mayor protagonismo institucional a la capital del Atlántico en distintos eventos y actividades oficiales.

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El cartel artístico estará integrado por Peter Manjarrés, Checo Acosta, Hansel y Raúl, Luister La Voz, Checho Bula, Oscar Gamarra, MC Car y Haffith David, quienes pondrán la música para una tarde que combinará vallenato, salsa, música urbana y ritmos del Caribe. La entrada será completamente gratuita para los asistentes.

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De acuerdo con la pieza promocional del evento, el concierto comenzará a las 3:00 p. m. en el Gran Malecón y contará con el respaldo de diferentes entidades y empresas patrocinadoras. Se espera una importante asistencia de ciudadanos y seguidores del presidente electo, quienes acompañarán la jornada de celebración en uno de los principales escenarios turísticos de Barranquilla.

Qué se sabe de la sede de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

El despacho de Abelardo de la Espriella en Barranquilla se ha convertido en motivo de discusión luego de que aparecieran imágenes de cómo será. Pero lo que más ha llamado la atención es el costo y financiamiento de esta sede. El presidente electo respondió a las dudas y aseguró que parte de la financiación saldrá de su propio bolsillo y que otros rubros son donados por empresas privadas.