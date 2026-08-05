El expresidente Álvaro Uribe se refirió al nuevo partido político impulsado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y aseguró que ve con buenos ojos que esa colectividad obtenga su reconocimiento. Aunque defendió la necesidad de mantener un debate firme sobre las ideas, insistió en que la democracia se fortalece con la participación de distintas fuerzas políticas.

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Durante sus declaraciones, Uribe afirmó que siempre ha procurado ser “beligerante con las tesis” y no con las personas. “A mí me ha interesado mucho ser beligerante con las tesis en el trabajo, respetuoso con las personas; cuando le he faltado el respeto a alguien me he arrepentido. O sea que la beligerancia en favor de nuestras tesis continúa. Que aprueben ese partido, bienvenido; la democracia tiene que ser una constelación. Eso también llama a mis compañeros a que debemos trabajar mucho”, manifestó.

(Vea también: Uribe dijo si va a la posesión de De la Espriella en Cali: su decisión sorprendió a muchos)

Las palabras del exmandatario llegan en medio de las expectativas por la creación del nuevo movimiento político de De la Espriella, que buscará consolidarse como una de las fuerzas que respaldarán al nuevo gobierno. Uribe señaló que la aparición de esa colectividad debe ser entendida como parte del pluralismo propio del sistema democrático.

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Al ser consultado sobre las versiones que apuntan a que existirían sectores interesados en debilitar o acabar con el Centro Democrático, Uribe respondió que sí ha percibido ese ambiente, aunque evitó profundizar en el tema. “Sí, la han tenido algunos y ha sido evidente, no es sino leer las redes, pero creo que no es el tema de ese momento y menos de parte mía“, afirmó.

Finalmente, el líder del Centro Democrático reiteró que su prioridad seguirá siendo defender las ideas de su partido y trabajar para fortalecer esa colectividad, al tiempo que expresó respeto por la conformación de nuevas fuerzas políticas dentro del escenario democrático colombiano.

Abelardo de la Espriella tiene nuevo partido

El Consejo Nacional Electoral otorgó el reconocimiento jurídico oficial al movimiento Defensores de la Patria, luego de que la ponencia fuera aprobada con seis votos a favor. La decisión contó con un único voto en contra, mientras que los magistrados Fabiola Márquez y Altus Baquero no participaron en la sesión.

Según la tesis avalada por el tribunal electoral, la colectividad cumplió con los requisitos legales para obtener la personería jurídica, teniendo en cuenta el respaldo ciudadano alcanzado en las más recientes elecciones. Como sustento jurídico, la decisión tomó como referencia los precedentes de Colombia Humana y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, movimientos que también fueron reconocidos tras los resultados electorales obtenidos por sus líderes.

Con esta determinación, el CNE estableció que Camilo Andrés Noguera Abello asumirá la dirección del movimiento Defensores de la Patria. De esta manera, el presidente electo Abelardo De la Espriella contará con una estructura política propia para otorgar avales a candidatos en futuras elecciones.

Qué se sabe de la sede de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

El despacho de Abelardo de la Espriella en Barranquilla se ha convertido en motivo de discusión luego de que aparecieran imágenes de cómo será. Pero lo que más ha llamado la atención es el costo y financiamiento de esta sede. El presidente electo respondió a las dudas y aseguró que parte de la financiación saldrá de su propio bolsillo y que otros rubros son donados por empresas privadas.