El Pacto Histórico prepara una nueva batalla jurídica contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). La colectividad anunció que acudirá al Consejo de Estado para demandar la decisión mediante la cual se otorgó personería jurídica a Defensores por la Patria.

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El representante a la Cámara Gabriel Becerra cuestionó la determinación del organismo electoral y aseguró que en el reconocimiento de la personería jurídica se desconocieron las normas y la jurisprudencia que establecen las condiciones para que una organización política pueda obtener ese reconocimiento.

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Según Becerra, el CNE habría utilizado como referencia los casos de Colombia Humana y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, pero, a su juicio, esos antecedentes no pueden aplicarse al caso de Defensores por la Patria. El congresista sostuvo que existen diferencias jurídicas importantes entre aquellos procesos y el que ahora genera la disputa.

“Los precedentes de Colombia Humana y la Liga de Gobernantes Anticorrupción no son aplicables a este caso. En ambos, el reconocimiento respondió a la protección del derecho de oposición, una circunstancia jurídica que no existe para Firmes por la Patria. Equiparar situaciones distintas desconoce los precedentes judiciales y vulnera la seguridad jurídica”, afirmó Becerra.

La controversia ahora pasará a los tribunales. El Pacto Histórico buscará que el Consejo de Estado revise la decisión del CNE y determine si el organismo electoral actuó conforme a las reglas vigentes para conceder la personería jurídica.

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