A pocos días de la posesión presidencial, Iván Cepeda volvió a subir el tono de sus reparos contra Abelardo de la Espriella. El senador del Pacto Histórico publicó un nuevo video en el que reiteró que, a su juicio, el presidente electo debe cumplir un requisito para ser reconocido como jefe de Estado “plenamente legítimo”.

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Cepeda insistió en que De la Espriella debe renunciar a su ciudadanía estadounidense antes de asumir el cargo. “Sobre el juramento de posesión de Abelardo De La Espriella, reiteramos que su ciudadanía estadounidense constituye un impedimento que solo es subsanable con su renuncia a ella, para que pueda ser reconocido como jefe de Estado plenamente legítimo“, afirmó el congresista.

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Iván Cepeda insistió en la ciudadanía de Abelardo de la Espriella

El senador también sostuvo que “la jefatura del Estado exige lealtad exclusiva e inequívoca con la nación colombiana y su soberanía”, razón por la cual volvió a cuestionar la doble nacionalidad del mandatario electo.

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En el mismo pronunciamiento, Cepeda anticipó el papel que ejercerá el petrismo desde la oposición y aseguró que buscarán proteger las políticas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro y responderán a las primeras decisiones de la nueva administración.

“Así como responderemos a los primeros anuncios que hace el nuevo Gobierno contra los derechos de la población. La soberanía nacional como fundamento de la República, la legitimidad como fuente esencial de los poderes y la garantía y preservación de los derechos sociales, económicos y ambientales constituyen la defensa de la democracia. Escuche bien, señor Abelardo: soberanía nacional, legitimidad política de los poderes públicos y derechos sociales, no se tocan”, recalcó.

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Cepeda también lanzó una advertencia frente a la política exterior del próximo Gobierno. “A De La Espriella le decimos también que ni su lenguaje autoritario, ni sus intentos de intimidación, ni la posibilidad que decrete el Estado de Conmoción Interior, nos llevarán a aceptar con resignación cualquier forma de sumisión de Colombia a intereses de una potencia extranjera”, agregó.

7 DE AGOSTO, CON EL PUEBLO pic.twitter.com/tj7ToNWs4W — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 3, 2026

Asimismo, rechazó cualquier intento de equiparar las movilizaciones ciudadanas con actos terroristas. “Esa equiparación constituye un peligro para las libertades públicas. Hemos condenado, sin ambigüedad alguna, toda forma de violencia armada. Nuestra lucha es firme, pero profundamente pacífica, decidida, pero siempre dentro de los principios de la democracia”, expresó.

Finalmente, Cepeda anunció que el próximo 7 de agosto no promoverá marchas, sino concentraciones pacíficas en Bogotá, Cali y Barranquilla. “Van a ser tres concentraciones en tres ciudades del país. En Barranquilla estaremos en la carrera Cuarta con calle Murillo, acompañados de organizaciones sociales, populares, de una parte muy importante de la bancada del Pacto Histórico, dirigentes sociales y políticos también de la Alianza por la Vida”, puntualizó Cepeda.

“En la ciudad de Cali vamos a estar en el monumento que hay en Puerto Resistencia; ahí estarán las organizaciones sociales, estará mi compañera Aida Quilcué y estará también una parte muy importante de nuestra bancada en el Congreso”. Sobre Bogotá agregó: “Allí haremos un acto en la Plaza Núñez, que queda dentro del Capitolio. Habrá participación seguramente de ciudadanos y ciudadanas, pero va a ser un acto que se circunscribe ahí en las instalaciones del Capitolio”, concluyó.

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