El ambiente político de cara a la posesión presidencial del próximo 7 de agosto sigue calentándose. Esta vez, el excandidato Iván Cepeda reiteró que el Pacto Histórico no asistirá al acto de investidura de Abelardo de la Espriella y, en cambio, impulsará una serie de plantones y movilizaciones pacíficas en diferentes ciudades del país.

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Las concentraciones fueron convocadas para Cali, Barranquilla y Bogotá, el mismo día en que está prevista la posesión presidencial. El anuncio se conoció pocas horas después de que trascendiera que la ceremonia se llevaría a cabo en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, siempre que el Senado apruebe el cambio de sede.

¿Por qué el Pacto Histórico no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella?

Durante el anuncio, Iván Cepeda confirmó que su partido no hará presencia en el acto oficial y explicó cuál será la agenda de ese sector político. “El Pacto Histórico ha oficializado ya que no estará de manera presencial en el acto de posesión del doctor De la Espriella. Estará en las calles en una demostración pacífica en las ciudades de Cali, Barranquilla y también harán un acto en Bogotá”, afirmó el senador.

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Además, Cepeda explicó que la decisión obedece a diferencias políticas con el presidente electo. En ese sentido, sostuvo: “No avalaremos con nuestra presencia un Gobierno cuya legitimidad política está seriamente cuestionada, que pone en riesgo la soberanía nacional y anuncia persecución contra la oposición”.

Por su parte, el Pacto Histórico también difundió un comunicado en el que calificó la ausencia de sus dirigentes en la ceremonia como “un acto de coherencia política, democrática y ética frente a la grave situación institucional que atraviesa el país”. Al mismo tiempo, la colectividad reiteró que reconoce la investidura legal del mandatario electo como un hecho institucional, aunque insiste en cuestionar su legitimidad política y democrática.

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