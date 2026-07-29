Mientras que el Gobierno Petro tomó una decisión con el escándalo de la Aerocivil, el próximo mandatario del país se encontró con un panorama muy diferente en uno de sus recorridos regionales.

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Abelardo de la Espriella llegó al municipio de Suan (Atlántico) acompañado del ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, que compartió la situación a través de su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter). Lo insólito es que incluso hubo llanto, que quedó registrado en video.

El hecho es que uno de los compromisos que asumió el presidente electo de Colombia en su visita a ese lugar fue establecerle una planta de tratamiento de agua potable, algo que esperan desde hace 3 décadas.

Lo cierto es que ese anuncio provocó una reacción que no pasó desapercibida entre propios y extraños por los conmovedor y hasta sorpresivo en un pleno evento con el próximo mandatario.

La alcaldesa de Suan, Karolay Calvo, no contuvo el llanto luego de que se estableciera dentro del cronograma una necesidad que lleva tanto tiempo pendiente en ese lugar del Atlántico.

“El compromiso de esta reunión con el presidente es que, a partir del mes de agosto y la semana siguiente a posesionarnos, uno de los proyectos a priorizar es el que nos estamos comprometiendo”, afirmó Beltrán.

El próximo funcionario le consultó a la representante del municipio: “¿Alcaldesa, cuántos años llevamos con ese proyecto esperando en esta región?”. La simple pregunta provocó que la mujer empezara a llorar emocionada antes de contestar.

“30 años esperando la planta de tratamiento de agua. Yo he sido una alcaldesa juiciosa y en mi primer año hice los estudios y diseños con recursos del municipio. Tengo dos años y medio intentando hacer las mesas técnicas y no hemos podido”, aseguró. Agregó: “Sé que todo esto que mi municipio estaba esperando y que necesita pronto va a ser una realidad”.

Al verla en pleno llanto, De la Espriella la abrazó en lo que fue una inesperada escena que vivió el presidente electo de Colombia en medio de su recorrido por el país antes de la posesión del viernes 7 de agosto en Cali.

“Se acabó la espera, alcaldesa, cuente con eso”, sentenció el próximo mandatario de Colombia, con lo que confirmó que la propuesta planteada va en firme durante su gobierno.

Este momento fue parte de su llamado empalme regional, que ha estado marcado por encuentros con autoridades municipales y departamentales en diferentes lugares del territorio nacional.

¿Dónde será la sede presidencial de Abelardo de la Espriella?

El presidente electo Abelardo de la Espriella fijó la ciudad de Barranquilla como la sede permanente y principal de la Presidencia de la República.

Esta histórica determinación gubernamental busca descentralizar el ejercicio del poder público y fortalecer la integración económica de las distintas regiones de Colombia.

En la capital del departamento del Atlántico, el mandatario despachará oficialmente desde las instalaciones del Batallón Paraíso y el emblemático Palacio de la Aduana.

Dichos inmuebles institucionales acogerán los consejos de ministros, las reuniones de gabinete, la recepción de delegaciones internacionales y la firma de decretos ejecutivos.

En la ciudad de Bogotá, el jefe de Estado descartó utilizar la tradicional Casa de Nariño para concentrar sus labores gubernamentales cotidianas.

El despacho presidencial de De la Espriella en Bogotá funcionará en el histórico Palacio de San Carlos, edificación que albergaba las dependencias de la Cancillería.

Por su parte, la Casa de Nariño se transformará en un museo público abierto a la ciudadanía para exhibir el patrimonio político e histórico nacional.

Adicionalmente, el proyecto de descentralización administrativa contempla la apertura de sedes ejecutivas alternas en las ciudades de Medellín y Cali.

Esta distribución estratégica de las oficinas del Estado consolida la presencia permanente del Gobierno nacional en los principales polos de desarrollo regional.

La elección de Barranquilla resalta el potencial logístico, portuario y empresarial de la costa Caribe como puerta de entrada para los negocios internacionales.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.