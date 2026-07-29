Después de varias horas de incertidumbre por la actividad del volcán Puracé, la Aeronáutica Civil confirmó una noticia esperada por cientos de pasajeros: el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán volvió a operar con normalidad desde las 7:45 de la mañana, luego de que las condiciones permitieran reactivar los vuelos.

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(Vea también: Preocupa el comportamiento del volcán Puracé: registró las emisiones más altas desde la actividad de 2025)

La decisión llegó tras las evaluaciones meteorológicas y las inspecciones técnicas realizadas en las primeras horas del día, que evidenciaron una mejora en la visibilidad y en las condiciones de seguridad para las operaciones aéreas.

La reapertura no significa que haya terminado la emergencia

Aunque la terminal aérea ya recibe y despacha vuelos nuevamente, la Aerocivil dejó claro que la situación sigue bajo observación constante. La entidad mantendrá un monitoreo permanente de la actividad del volcán Puracé y de la dispersión de ceniza, debido a que cualquier cambio podría obligar a tomar nuevas medidas.

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Esto significa que, si las emisiones vuelven a comprometer la seguridad operacional, las autoridades no descartan restringir otra vez las operaciones en Popayán o adoptar medidas preventivas en otros aeropuertos cercanos.

Pasajeros deberán seguir atentos a posibles cambios en Popayán

Por esa razón, la Aerocivil recomendó a quienes tengan vuelos programados desde o hacia Popayán, Cali y otras ciudades del suroccidente del país consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus itinerarios antes de desplazarse a los aeropuertos.

La autoridad aeronáutica explicó que continuará trabajando de manera coordinada con el Servicio Geológico Colombiano y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para evaluar la evolución del Puracé y garantizar que cualquier decisión priorice la seguridad de las operaciones aéreas.

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