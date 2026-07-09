El aeropuerto de Tibú, en Norte de Santander, fue atacado este jueves con drones cargados con explosivos, un hecho que provocó daños en distintos puntos de la infraestructura y que es materia de investigación.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los organismos de seguridad verifican si la acción dejó personas heridas y evalúan la magnitud de las afectaciones ocasionadas por las detonaciones.

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Atacan con explosivos aeropuerto del municipio de Tibú. Hasta el momento se reporta una persona herida. En desarrollo…99.9FM🎙️ pic.twitter.com/b1vvzfgwIp — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) July 9, 2026

Ataque a aeropuerto de Tibú ocurrió antes del regreso de vuelos de Satena

El hecho llamó la atención porque se produjo pocas horas antes de que Satena retomara la operación de la ruta aérea entre Tibú y Cúcuta, programada para este viernes 10 de julio.

Ese servicio permanecía suspendido luego del secuestro del administrador de la aerolínea en esa zona del Catatumbo, situación que obligó a interrumpir temporalmente las operaciones.

Por ahora, según Blu Radio, las autoridades mantienen la inspección en la terminal aérea para establecer el alcance de los daños y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre posibles responsables de la ofensiva, mientras continúa la verificación de lo sucedido.

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