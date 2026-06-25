Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

A casi un año de la tragedia que cambió su vida para siempre, María Alejandra Ortiz decidió romper el silencio. La joven de 28 años llegó a los estudios de Más allá del silencio para relatar el horror que vivió el 16 de agosto de 2025 en Aguachica, Cesar, cuando fue víctima de un brutal ataque que la dejó al borde de la muerte y con quemaduras en el 60 % de su cuerpo.

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Frente al periodista Rafael Poveda, María Alejandra reconstruyó una historia marcada por el dolor, la violencia y una lucha constante por sobrevivir. Según su testimonio, aquella noche fue víctima de un ataque premeditado que habría sido ejecutado por la esposa de su pareja sentimental. Lo que comenzó como una situación de conflicto personal terminó convirtiéndose en una tragedia de enormes proporciones.

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La joven recordó que el incendio fue provocado de manera deliberada y que las llamas se propagaron rápidamente, envolviendo gran parte de su cuerpo. Los minutos posteriores fueron una carrera desesperada por mantenerse con vida mientras el fuego consumía su piel y le ocasionaba heridas devastadoras.

Las secuelas físicas fueron inmediatas. María Alejandra sufrió quemaduras de alta gravedad en varias zonas de su cuerpo, lo que obligó a múltiples procedimientos médicos, extensas hospitalizaciones y largos procesos de rehabilitación. Los médicos llegaron a considerar crítico su estado debido a la magnitud de las lesiones.

Sin embargo, más allá de las cicatrices visibles, la víctima asegura que las heridas emocionales han sido igual de profundas.

La angustia, el miedo y los recuerdos de aquella noche continúan acompañándola, mientras intenta reconstruir una vida que quedó completamente alterada por la violencia.

Durante la entrevista, María Alejandra relató el impacto que este episodio tuvo en su entorno familiar. Sus seres queridos enfrentaron momentos de incertidumbre mientras luchaba por sobrevivir y acompañaron un proceso médico complejo que se extendió durante meses.

A pesar del sufrimiento, la joven afirma que decidió contar su historia porque no quiere que su caso quede en el olvido. Su objetivo es que las autoridades continúen avanzando en el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia por el ataque que casi le cuesta la vida.

Hoy, convertida en símbolo de resistencia, María Alejandra enfrenta una nueva batalla: recuperar su proyecto de vida y demostrar que, aunque el fuego dejó marcas imborrables en su cuerpo, no logró apagar su determinación. Su testimonio se convierte en una denuncia contundente contra la violencia y en un llamado para que hechos como este no vuelvan a repetirse.

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